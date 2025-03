Asens llama a la unidad entre Sumar y Podemos desde el "perdón colectivo": Sin acuerdo vendrán "los juegos del hambre"

Destaca Díaz y Montero son referentes, que Sánchez le vetó de ministro y pone en valor que Errejón dimitió pero debe pedir perdón

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de los Comunes y eurodiputado, Jaume Asens, ha defendido que Sumar y Podemos tienen que volver a confluir dentro del "perdón colectivo" y evitar una división que sería los "juegos del hambre" en la izquierda. Asimismo, ha recetado liderazgos que "deshinchen sus egos" y considera que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la exministra de Igualdad Irene Montero, son dos referentes.

También ha revelado con motivo de la publicación de su nuevo libro 'Los años irrecuperables', editado por Península, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le vetó como posible ministro en 2019. Además, ha conversado con el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón, del que dice que aún le falta pedir perdón por sus comportamientos machistas, si bien asumió responsabilidades políticas.

En una entrevista con Europa Press con motivo de su reciente presentación en Madrid de su publicación, Asens ha diagnosticado que la izquierda le toca "autocrítica", "mirarse al espejo" y aprender de los errores del pasado, que principalmente son luchas internas y la fragmentación como si fuera un "escorpión que se clava siempre el aguijón".

De esta forma, ha alertado de que cuando la izquierda se divide "choca" con la "tozuda" realidad de un sistema electoral que penaliza tres candidaturas a la izquierda pero valora también los episodios de unidad, como pasó en las elecciones del 23J, donde Sumar y Podemos fueron juntos aunque fuera en el "último minuto" y como "matrimonio de conveniencia" político.

Ante la ruptura entre ambas formaciones, el dirigente de los Comunes ha arengado a que debe haber una nueva "entente", máxime ante el auge de la ultraderecha, porque sin acuerdo "será los juegos del hambre". Y ha advertido que en los cismas hay mucho de "tacticismo".

"LOS EGOS HERIDOS SON MUY PELIGROSOS EN POLÍTICA"

Para esa reconciliación, ha llamado a "desinflamar", puesto que en se pueden armar alianzas desde las "llamas" y "ataques", que solo provocan "desafección" y "anticuerpos" ante posibles frente amplios.

Frente a ello, ha asegurado que toca "generosidad", "responsabilidad", dejarse de "rencores" y conseguir que los liderazgos que antepongan el interés colectivo. "Los egos heridos son muy peligrosos en política", ha ahondado.

Dicho esto, Asens ha destacado que en la izquierda "no sobra nadie" y hay figuras que acumulan un capital imprescindible. "Vivir sin perdón es vivir en una prisión (...) El perdón no cambia el pasado pero permite mirar al futuro", ha sentenciado.

Al respecto, ha subrayado que tanto Díaz como Montero, actualmente eurodiputada como él, son referentes válidos y dos liderazgos femeninos" con cualidades para estar en posiciones destacadas.

También ha resaltado que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha sido otro ejemplo de "liderazgo que sobresale sobre el resto" y que ella "decidirá su futuro" una vez que ha regresado al activismo.

VETO DE SÁNCHEZ

En su manuscrito, Asens ha revelado que Sánchez le vetó como ministro en el primer Gobierno de coalición por sus convicciones políticas a favor del derecho a decidir y la desjudicialización del conflicto catalán, y que así se lo narró el exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

Ante esta tesitura, ha explicado que los Comunes decidieron por "lealtad" primar la colaboración para tener Gobierno en vez de la confrontación pública, criterio que respaldó para no provocar desafección ante el nuevo Ejecutivo ilusionante.

"No lo viví como un fracaso", ha señalado para desgranar, no obstante, que el razonamiento para vetarle era "absurdo" porque el exministro Manuel Castells tenía las mismas posiciones políticas. Eso sí, pasado un tiempo ha considerado que tenía que decir "la verdad".

Luego, ha mostrado satisfacción por ver cómo el PSOE, que veía sus tesis sobre los indultos y la amnistía como un "anatema", al final asumió esa hoja de ruta. "La historia nos ha dado la razón", ha reivindicado.

De hecho, ha enfatizado que un éxito de su espacio político es que Sánchez y el PSOE asumieran diversos planteamientos de la izquierda alternativa, cuando el presidente llegó a decir que "no podría dormir" con ministros de Unidas Podemos.

"Vemos que el PSOE es mucho más flexible y se ha emancipado totalmente del PSOE de Felipe González (...) Si a mí me preguntan cuál es nuestro mejor éxito, yo diría Pedro Sánchez y PSOE porque hemos conseguido arrastrar al PSOE a nuestras posiciones", ha proclamado el europarlamentario aunque esa victoria no se transformara en rédito electoral.

ERREJÓN Y MONEDERO

Respecto a los casos de denuncias contra Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, Asens ha dicho que han "puesto un espejo incómodo por delante" que tienen que servir para revisar actitudes y estar "en guardia", pues la izquierda "no es inmune" a comportamientos "machistas, tóxicos o inadecuados" que son transversales a todas las organizaciones

De todas formas, ha remarcado que el "gran éxito" del feminismo es que hayan salido a la luz, dejando patente que "una desconexión abismal entre el relato y el comportamiento de determinadas personas". "Hay que estar alerta para que en el futuro no vuelva a pasar", ha declarado.

En lo referente a Errejón, que aborda en la última parte de su libro al señalar que conversó con el exportavoz parlamentario, ha afirmado que Sumar actuó "bien" y "rápido".

También ha apuntado que Errejón reconoció actitudes "tóxicas" con su cargo y en cierta medida fue "valiente" cuando dimitió, decidió afrontar sus problemas y se puso en manos de profesionales. No obstante, es crítico también con él.

"Es verdad que lo habría podido hacer mucho mejor. En la carta no pide perdón y hay cosas que, evidentemente, las podría haber hecho de otra forma, pero sí que creo que hay que poner en valor que fuera capaz de responsabilizarse, de asumir los hechos, de no negarlos, y de dimitir", ha reflexionado. En ese capítulo de su libro expone que Errejón fue víctima de si mismo y que sufrió un "linchamiento digital", pero que sin compasión no ha ética ni humanidad.

Asens ha desgranado que cuando se producen estos casos lo primero que hace es empatizar con las presuntas víctimas, que merecen el acompañamiento principal que él no podía hacer porque no conocía a las denunciantes. "A él sí que le conocía y cuando eres compañero de alguien, hay que estar a las duras y a las maduras", ha sentenciado.

También ha explicado en su libro que con el expresidente catalán Jordi Pujol, a quien interpuso una querella criminal, se reunió años después cuando se lo pidió su familia y estableció una relación que podría definirse como afecto.

LA CONFIANZA DE JUNTS CON EL PSOE NO ESTÁ RESTABLECIDA

Respecto a Junts, Asens ha percibido que la confianza con el PSOE "no está restablecida", algo que sí ve en el caso de Sumar, y que entiende que su líder, Carles Puigdemont, tenga "ciertas reservas" con los socialistas, "básicamente porque el PSOE le ha estado criminalizado muchos años". Por tanto, ha augurado que una vez se recosa esa relación, será más fácil avanzar.

Respecto a qué le parece que Puigdemont, que apuntó a que dejaría la primera línea política si no presidía la Generalitat, siga al frente de Junts, Asens ha tirado de una cita de Winston Churchill de que la "mejor dieta de un político es comerse sus propias palabras".

También explica en su libro algo que le honra a Puigdemont y es que en la primera negociación que mantuvo con él sobre la Ley de Amnistía dijo estaba dispuesto a "no participar en la ecuación y no volver a España si era la contraparte que exigía el PSOE". "No se movía por intereses personales", ha valorado Asens.