Asens pide acudir a la mesa de negociación sin "líneas rojas"

Publicado 03/01/2020 14:35:43 CET

No renuncia a un referéndum pero posterior a la consulta sobre el acuerdo de la mesa

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de los comuns en el Congreso Jaume Asens ha pedido este viernes ir a la mesa de negociación paritaria entre el Gobierno central y la Generalitat sin "líneas rojas" y sin renunciar a las propuestas.

En declaraciones a los medios, Asens ha valorado la "generosidad y valentía" de PSOE y ERC con su acuerdo, con el que se sienten plenamente identificados, y ha considerado que se abre una nueva etapa donde el diálogo se debe imponer como regla y dejar atrás la judicialización.

Ha explicado que le satisface del acuerdo PSOE-ERC el reconocimiento de que en Cataluña existe "un conflicto de naturaleza política"; el reconocimiento mútuo de las partes, esencial para el diálogo, y una concreción mayor que la declaración de Pedralbes, con la voluntad de que el acuerdo que surja de la mesa deba ser ratificado por la ciudadanía en una consulta.

Preguntado por qué propuesta llevarán los comuns a esta mesa de negociación, ha remarcado que en ella se puedan abordar todas las propuestas, y ha subrayado que los comuns no renuncian en un futuro a la vía escocesa --un referéndum--, como ha recordado que aparece en su programa electoral, pero que irán con una posición "flexible, no dogmática y no inmovilista".

Ha precisado que primero se tendrá que ratificar por parte de la ciudadanía el acuerdo al que se llegue en esa mesa negociadora, como propusieron en campaña, pero que ello no quiere decir que en un futuro más cercano o lejano "se ponga sobre la mesa solucionar el conflicto a través de un referéndum de autodeterminación".

"En primer lugar una consulta sobre el acuerdo que salga de la mesa de diálogo, después, en última instancia, no renunciamos a la vía escocesa porque es la que defiende la mayoría de la ciudadanía catalana", ha dicho.

COMPOSICIÓN DE LA MESA

Preguntado si a los comuns les gustaría formar parte de la mesa, ha dicho que les gustaría estar, pero que será el Gobierno central cuando se constituya y la Generalitat quienes decidan los que acudan por cada una de las partes.

Ha afirmado que sería "fantástico" si acude un representante de los comuns, pero que si va un integrante de Unidas Podemos no habría problema porque defienden lo mismo en lo referente al conflicto territorial.

Asens ha señalado que "no necesariamente" deben acudir a todas las sesiones de la mesa el presidente del futuro Gobierno y el de la Generalitat, y ha dicho que lo que deben tener es "un diálogo fluido, cogerse el teléfono y hablar de forma regular".

Preguntado si este acuerdo abre una nueva etapa de relaciones con ERC, ha dicho que sería anticiparse, pero ha recordado que los comuns han llegado a un acuerdo de fiscalidad con los republicanos y el beneplácito de JxCat, que hace "muy probable" que se pueda alcanzar un acuerdo de presupuestos en Cataluña.