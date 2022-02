Asens (UP) dice que aún hay opciones de aprobar la reforma laboral con el bloque de investidura

Avisa a ERC que cometería el error más grave de la legislatura si no dan su apoyo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este miércoles que todavía hay opciones de convalidar la reforma laboral en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los socios de investidura del Gobierno porque "hay partido hasta el último minuto" y ha avisado a ERC de que si vota en contra estará cometiendo el error más grave de la legislatura.

"Es evidente que no solo está en juego la reforma laboral, sino también el propio bloque de investidura", ha señalado el parlamentario en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha pedido "responsabilidad" a ERC.

En este sentido, ha avisado a ERC de que si no dan su apoyo a esta reforma estarán cometiendo "el error más grave de la legislatura". Ha explicado que entienden que lo haga Junts, pero que les extraña que ERC diga 'no' "a que los Ertes sean estructurales o que digan que no a que el contrato temporal sea la excepción y no la regla".

Asens ha asegurado que van a intentar llegar a un acuerdo "hasta el final" y ha apuntado que ERC todavía no ha dicho lo que no les gusta de la reforma de Yolanda Díaz y que, por ello, van a intentar explicarles que "la negociación no se acaba aquí". "Esquerra está actuando contra los intereses de los sindicatos mayoritarios en Cataluña, lo que lo hace todavía más incomprensible", ha añadido.

Preguntado acerca de si es mejor que salga adelante con Ciudadanos o que no salga la reforma, Asens ha sostenido que "es muy importante que esta reforma salga porque consolida derechos y sería imperdonable para lo que ha sido el trabajo de estos 8 meses". "Para nosotros es prioritario que salga", ha enfatizado el parlamentario.

Además, ha criticado que Rufián esté "priorizando la competición electoral". "El adversario no es Yolanda Díaz, es la precariedad", ha añadido.

Sobre si la negativa de ERC afectaría al liderazgo de Díaz, Asens ha explicado que afecta al bloque de investidura "en general" y que "las confianzas quedan tocadas". Ha deslizado que les preocupa que el PSOE "tenga interés en ir a la geometría variable y que mire a la derecha en vez de a la izquierda" y ha recordado que es lo que pasó en el primer debate de Presupuestos.

"No creo que esté en juego la legislatura, pero es un aviso a navegantes y si no nos ponemos de acuerdo será un fracaso de todos", ha asegurado Asens, que no cree que esto afecte a las confianzas del Gobierno de coalición.