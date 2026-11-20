El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan junto a la presidenta de la Academia de Televisi - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

La palabra "vivienda" ha sido la más repetida en el 'cara a cara' que han mantenido el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, en un debate a dos en el que Sánchez ha mencionado a Vox o a su líder, Santiago Abascal, en al menos 16 ocasiones, mientras que el líder 'popular' solo lo ha nombrado dos veces.

Tanto el presidente del Gobierno como Feijóo han aludido a la vivienda en más de una veintena de ocasiones a lo largo de todas sus intervenciones en el único 'cara a cara' de la campaña electoral, a diez días de las elecciones generales del 29N, en el que la presidenta de la Academia de la Televisión les pidió "deportividad". ambos.

La vivienda ha dominado el primer bloque, con al menos 16 menciones por parte de Sánchez frente a las 24 de Feijóo. El presidente del Gobierno ha abierto su intervención defendiendo que el "mayor problema exige el mayor de los acuerdos" y la necesidad de "regular un mercado que no funciona", en el que se ha referido en numerosas ocasiones a los "fondos buitre".

Feijóo, que también ha calificado la vivienda como el "problema número uno" de los españoles, le ha llamado "irresponsable" a Sánchez y le ha llegado a decir que parecía estar "en el Gobierno de oyente". El candidato socialista a la reelección ha reconocido coincidir con el diagnóstico pero no en que "no se haya hecho nada".

Así, Sánchez le ha advertido al líder 'popular' que le iba a dar "mucho trabajo a los verificadores", por los datos que estaba utilizando. En este bloque, Feijóo ha nombrado también al expresidente catalán Carles Puigdemont, a Ceuta y a los "okupas".

LOS IMPUESTOS

En el bloque de economía y fiscalidad, la palabra más repetida ha sido "impuestos", ya que Sánchez la ha utilizado al menos ocho veces y Feijóo, 12. Sánchez ha hablado también de "familias" y "trabajadores" --dos veces cada una--, términos que Feijóo no ha empleado. El líder del PP, en cambio, ha recurrido a los "españoles" (4), aplicando así un término más general y ha nombrado tres veces al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Feijóo ha replicado a la defensa de los datos económicos con un "el PIB no se come", le ha reprochado a Sánchez su frase de que la economía va "como un cohete", le ha echado en cara no haber aprobado presupuestos y ha repetido en numerosas ocasiones la fórmula "trabajo y esfuerzo". También le ha preguntado si "controla a los sindicatos", pregunta a la que el presidente ha contestado con un incómodo silencio.

LAS PENSIONES Y LA SANIDAD

En el bloque de política social y servicios públicos, Sánchez ha hablado de "pensiones" al menos nueve veces (12 en todo el debate), frente a las dos de Feijóo (siete en total). "Sanidad" ha quedado prácticamente igualada, con 5 menciones de Sánchez y 6 de Feijóo, relegada a este único bloque. Además, el presidente del Gobierno ha citado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al grupo Quirón, en varias ocasiones.

Por su parte, Feijóo ha centrado sus primeros minutos en el accidente ferroviario de Urda, sobre el que Sánchez ha asegurado que es "un dolor que llevará siempre con él". Durante este bloque y en referencia a los años que el 'popular' gobernó en la Xunta de Galicia el líder del PP ha llegado a preguntar: "¿Qué pasa, que los gallegos son tontos y me votaban?", tras mencionar repetidas veces la palabra "gestión".

CORRUPCIÓN, EL BLOQUE MÁS TENSO

Sánchez no ha pronunciado la palabra "corrupción" hasta el cuarto bloque, dedicado a la corrupción y la regeneración democrática, en el que la ha utilizado al menos 11 veces, frente a las nueve de Feijóo, quien ha citado las palabras "orgía", "puticlub" y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien ha aludido en hasta en cinco ocasiones. Pese a que la moderadora ha pedido evitar los reproches y el "y tú más", ha sido el tramo más tenso de la noche.

Así, el presidente del Gobierno ha defendido que el suyo es "uno de los gobiernos más limpios de la democracia" y que "la corrupción cero no existe". Por su parte, Feijóo le ha replicado que tiene "más imputados que diputados" y ha asegurado que él "lo voy a limpiar todo". Ha sido en este bloque donde Feijóo ha citado a Vox por primera vez, para sostener que Sánchez gobernaría con ese partido con tal de seguir en el poder.

LA MIGRACIÓN

En el último bloque, de migración y política exterior, Sánchez se ha referido a la migración al menos 10 veces y Feijóo, siete. Sánchez ha aludido en cinco ocasiones a la "ultraderecha" y ha acusado a Feijóo de poner "excusas de mal pagador", en un momento dado. También le ha preguntado por el apoyo de España a la guerra de Irak durante el Gobierno del expresidente Aznar, pregunta que Feijóo no ha respondido.

Feijóo ha citado Ceuta al menos cinco veces, Marruecos en tres ocasiones y ha hablado de "invasión" otras tres. Sánchez, en cambio apenas ha citado al país africano en una ocasión y no ha nombrado a la ciudad autónoma de Ceuta.

LAS INTERRUPCIONES Y EL USO DEL TIEMPO

El presidente del PP ha llegado a interrumpir a Sánchez más de 29 veces durante el debate, diez de ellas en el bloque de política social, mientras que el socialista apenas lo hizo. En este sentido, ha mantenido una actitud mucho más tranquila y conciliadora que el 'popular'.

Además, Feijóo ha agotado su tiempo en varios bloques, momento en que Casado ha tenido que advertírselo, e incluso ha llegado a intervenir sin tiempo en su cronómetro. No obstante, le ha reprochado a Sánchez su "soberbia" en al menos tres bloques durante la noche.

Finalmente, durante el minuto de oro, Sánchez se ha dirigido a los votantes asegurando que les "temen", ha defendido que "España no se doblega ante poderosos" y ha pedido el voto para el 29N. "Vota con toda tu alma y toda tu fuerza", ha esgrimido.

Por su parte, Feijóo, que ha abierto el minuto de oro según se sorteó, ha repetido "España" al menos cuatro veces, ha insistido en que "sabe gestionar" porque ya lo ha hecho y ha defendido que el país "necesita un cambio".