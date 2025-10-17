La Asociación de Fiscales pide suspender el Pleno del Consejo Fiscal por el inminente juicio del Supremo a García Ortiz

Archivo - El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de Apertura del Año Judicial 2025/2026, en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, ?a 5 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - EFE/Chema Moya POOL - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF) han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que suspenda el Pleno del Consejo Fiscal previsto para este lunes 20 de octubre al considerar que su celebración es "totalmente inoportuna" porque es en vísperas de su juicio ante el Tribunal Supremo (TS) por la presunta filtración de datos personales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En una carta remitida el pasado 10 de octubre a la fiscal jefa inspectora, los vocales recuerdan que en septiembre ya advirtieron de que la situación procesal del fiscal general "no puede obviarse" por su "incidencia en la actuación del Consejo Fiscal", y que ahora el pleno del órgano se celebraría solo dos semanas antes de que García Ortiz sea enjuiciado acusado de un "delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas".

Los firmantes --Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Mas, Miguel Rodríguez, Beatriz Sánchez y Roberto Valverde-- han reiterado que la posición procesal del fiscal general "está llevando a un progresivo y alarmante deterioro de la percepción ciudadana del Ministerio Público".

A su juicio, ese deterioro afecta también al Consejo Fiscal, dado que García Ortiz ejerce su presidencia y el órgano debe asistir y asesorar al propio fiscal general en cuestiones como los nombramientos discrecionales de quince plazas previstos en el orden del día.

PRESERVAR A LA CARRERA DEL PERJUICIO

"Por tanto, nuevamente con el fin de que el ejercicio de estas funciones y la consideración pública del órgano de representación de la carrera queden preservados del perjuicio que se viene irrogando a la Institución, solicitamos que, en aras a la prudencia y salvaguarda de los órganos del Ministerio Fiscal, se acuerde la suspensión de la reunión del Pleno convocado para el 20 de octubre de 2025", concluye la carta de la AF.

El Tribunal Supremo ya tiene fijado el inicio del juicio a García Ortiz por la presunta revelación de datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se celebrará del 3 al 13 de noviembre.