Asociación militar denuncia la retirada de un plus retributivo a efectivos tras revelar las malas condiciones laborales

Asociación militar denuncia la retirada de un plus retributivo a efectivos tras denunciar malas condiciones laborales

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este jueves que militares del Batallón de Cazadores de Montaña Motejurra I/66, ubicado en Navarra, están sufriendo la pérdida de un complemento retributivo de hasta 300 euros después de haber denunciado malas condiciones laborales.

ATME asegura que los mandos de esta unidad ya habían demostrado con anterioridad "escasa simpatía" hacia la actuación de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, y esto se ha reproducido en el actual contexto de lucha contra el coronavirus.

En concreto, respecto a su participación en la Operación Balmis, ATME denunció que los miembros del Batallón de Cazadores eran obligados a usar "retretes de circunstancias" en la vigilancia de la frontera con Francia, sin que fueran instalados sanitarios químicos. Miembros de la unidad también denunciaron haber tenido que participar en la desinfección de una residencia de ancianos de Tudela con material sanitario reutilizado.

La asociación militar denuncia que ahora, tras estas quejas, los mandos de la unidad han decidido retirar el Complemento de Dedicación Especial (CDE) a parte de los miembros del Batallón. Según apunta, un soldado, cuyo sueldo neto ronda los 1.000 euros mensuales, puede cobrar por este concepto unos 300 euros adicionales.

Dado que este plus retributivo puede ser retirado a criterio del jefe de la unidad, ATME denuncia que "no es raro" que sea utilizado "como una espada de Damocles para castigar a los subordinados cuando su actuación no es del agrado de sus mandos". Eso hace que muchos militares opten por "el mutismo", según lamenta la asociación.