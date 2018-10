ATC.- Sáenz de Santamaría cree que Zapatero "pide auxilio" porque no sabe qué hacer con el almacén nuclear

Actualizado 27/01/2010 14:48:43 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó hoy que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no informara a los 'populares' desde el principio sobre el procedimiento para buscar una ubicación a un almacén de residuos nucleares y considera que ahora, "como suele ocurrir", "pide auxilio porque no sabe qué hacer".

La portavoz popular recordó hoy en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento canario, que en 2004 en el Congreso de los Diputados se aprobó por unanimidad que hubiera un almacén de residuos nucleares único. Dos años más tarde, en 2006, se avanzó para constituir una comisión interministerial que pudiera organizar ese procedimiento.

Entre tanto, según agregó Sáenz, con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se negociaba un pacto de la energía "imprescindible en un país que tiene un dependencia energética del 80 por ciento". Sin embargo, según lamentó, "no se comunicó al PP que se abriría un concurso para buscar un emplazamiento al cementerio nuclear".

Por ello, animó a Zapatero a asumir la responsabilidad porque "gobernar es decidir" y criticó que no se les diera cuenta de cuál sería el procedimiento desde el principio. La diputada 'popular' apuntó que "el Gobierno tiene que tomar decisiones teniendo en cuenta que España necesita una política energética como uno de los elementos claves para salir de la crisis". "Es una de las reformas estructurales necesarias para volver a la senda del crecimiento", matizó.

Desde la premisa de que "siempre estamos dispuestos a hablar de lo que haga falta", instó a Zapatero a que "tenga presente la voluntad de consenso desde el principio". "Suele ocurrir que cuando no sabe que hacer o los temas se le tuercen pide auxilio", apostilló. Además, aclaró que el consenso no es "actuar por su cuenta y riesgo" y asumió que "estamos acostumbrados a plantear alternativas, pero gobernar de momento no se puede hacer desde la oposición".