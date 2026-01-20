La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado pidiera correos de un excargo de la UCM con la asesora de Begoña Gómez

Archivo - El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio, comparece ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado que el juez Juan Carlos Peinado reclamara a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), los correos electrónicos que hubiera intercambiado con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa.

Mediante un auto, recogido por Europa Press, los magistrados han desestimado el recurso de apelación presentado por Álvarez contra la resolución en la que Peinado acordaba esa diligencia.

Fue el pasado septiembre cuando el juez dictó una providencia en la que requería a Doadrio para que le remitiera al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid "todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria la investigada Álvarez".

La defensa de Álvarez recurrió ante la Audiencia de Madrid esa decisión alegando que hacerlo por providencia era erróneo, al entender que Peinado debía de haber optado por un auto porque lo que reclamaba afectaba de manera directa al derecho fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

A ello, los magistrados responden que el requerimiento al exvicerrector de la UCM "se acordó teniendo en cuenta que en su declaración se ofreció a su aportación voluntaria a la causa, al manifestar que poseía cerca de cien correos". "Por lo que el contenido de la referida resolución trata únicamente de ordenar el procedimiento, dando cumplimiento al deseo expresado en su declaración por Doadrio", apostillan.

Doadrio aportó finalmente correos y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez de que había localizado más de 100 'emails' que revelan "gestiones" de Álvarez con empresas para financiar la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Complutense.