La Audiencia Nacional aborda este viernes el último trámite antes de ejecutar la entrega de 'El Pollo' Carvajal

La Sala de lo Contencioso-Administrativo reprocha a Carvajal la "utilización fraudulenta" de la figura del asilo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abordará este viernes el último trámite pendiente antes de ejecutar la extradición del ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal a los Estados Unidos, un formalismo que debe ser cumplimentado antes de entregarle a las autoridades del país norteamericano.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los magistrados estudiarán las garantías que se solicitan a Estados Unidos de forma que se dé cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos una vez Carvajal sea extraditado. Esa cuestión, requerida por la defensa de 'El Pollo', fue la que hizo que la propia Sala suspendiese el pasado viernes su entrega un día después de autorizarla.

Precisamente el pasado viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional reprochó a Carvajal la "utilización fraudulenta" de "instrumentos jurídicos" como la figura del asilo sin que, por su parte, se haya "alegado" o "justificado" un motivo congruente "al respecto".

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala denegó la medida cautelarísima solicitada por su defensa para evitar la ejecución de su entrega a los Estados Unidos. En el mismo escrito, los magistrados inciden en que 'El Pollo' no ha logrado acreditar "mínimamente la existencia de algún riesgo para" su "vida" o para su "integridad física". El propio Carvajal llegó a asegurar que el país norteamericano "persigue un fin distinto al de hacer justicia" con su extradición. "Su prioridad no es esa, sino ejercer su poder político. No son la primera potencia de gratis", denunció en un comunicado el pasado mes de septiembre.

Además, el tribunal constata que Carvajal presentó la solicitud de protección internacional "transcurrido más de un mes desde su entrada en España, que tuvo lugar el día 18 de marzo de 2019, y sólo después de ser detenido e ingresar en prisión para asegurar la ejecución de la extradición".

VEN "SIGNIFICATIVO" QUE NO COMUNICARA SU DOMICILIO

Para la Sala resulta "igualmente significativo que, una vez acordada su puesta en libertad, no comunicara nuevo domicilio a través del que la Administración pudiera comunicarse con él y notificarle la resolución que pudiera recaer a su solicitud de asilo y protección subsidiaria".

Por otro lado, el tribunal reconoce en su auto que en los supuestos de "denegación de protección internacional" como los de Carvajal existe "un claro interés público en la ejecución de la decisión denegatoria".

"El control de fronteras y la política migratoria, la potestad de policía en este ámbito, tiene una evidente repercusión en el ámbito Schengen, afectando no sólo a los intereses del Estado miembro, sino al conjunto de los firmantes. La intensidad del interés público, a juicio de la Sala, es muy relevante, según resulta de la jurisprudencia citada", señalan.

DECLARACIÓN POR LA FINANCIACIÓN DE PODEMOS

La paralización de su entrega permitirá que 'El Pollo' comparezca este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, para declarar como testigo en una causa que el magistrado reabrió la pasada semana después de escuchar la declaración voluntaria que le hizo Carvajal el 20 de septiembre y de ver los papeles que le ha ido enviando en este tiempo.

Carvajal entregó a García-Castellón documentos relativos a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA; otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Chávez y Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos; así como un escrito donde apunta a envíos de dinero a la formación 'morada' a través de Cuba y Venezuela.

La causa comenzó por una denuncia basada en el conocido como 'Informe PISA' y dirigida contra Podemos y su entonces líder, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal del partido desde Irán y Venezuela. Otro juez de la AN, Alejandro Abascal, la archivó en 2016 siguiendo el consejo del fiscal Miguel Ángel Carballo, para quien dicho informe era solo un "conjunto desordenado de reproducciones de noticias". Sin embargo, García-Castellón estima que tras las aportaciones de Carvajal merece la pena seguir indagando.

DETENIDO DESDE EL 9 DE SEPTIEMBRE

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar de Chávez y Maduro está en poder de la Justicia española desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza".

Su captura, después de estar casi dos años prófugo, reactivó el proceso de extradición. Comenzó en abril de 2019 y se truncó en noviembre de ese año, cuando la Audiencia Nacional optó definitivamente por enviarlo a Washington y él huyó. Con Carvajal en paradero desconocido, el Gobierno ratificó la entrega a Estados Unidos y el proceso quedó dormido.

En septiembre, 'El Pollo' consiguió frenar su extradición recurriendo la decisión del Ministerio de Interior de no concederle el asilo que pidió en 2019. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska confirmó la pasada semana que no es merecedor de la protección internacional, lo que volvió a activar la maquinaria extradicional.