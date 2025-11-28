La Audiencia Nacional absuelve al presunto yihadista de Algeciras pero ordena que entre en un centro psiquiátrico

Archivo - Yassine Kanjaa llega en una furgoneta de la Guardia Civil al juicio en la Audiencia Nacional, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha decidido absolver a Yassine Kanjaa, el presunto yihadista acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras (Cádiz) el 25 de enero de 2023. Aprecia la eximente completa de alteración psiquiátrica, pero ha ordenado que sea internado en un centro psiquiátrico penitenciario por un plazo máximo de 30 años.

En la sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal señala que tras examinar los distintos informes periciales practicados a Kanjaa, junto con el resto de las pruebas analizadas en el juicio, el acusado presentaba en el momento de cometer los hechos un "cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda con inaplicación afectiva y conductual que anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, siendo así de apreciación la eximente del artículo 20. 1 del Código Penal".

