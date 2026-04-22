La Audiencia Nacional autoriza un permiso de seis días para el exjefe de ETA 'Txeroki' con el aval de la Fiscalía

Archivo - El exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', durante un juicio en la Audiencia Nacional, en Madrid (España).- Pool - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Castro ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de San Sebastián y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía.

Así lo acuerda el juez en un auto, recogido por Europa Press, en el que accede a la concesión del permiso dado "el estado avanzado de la condena", que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, "la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el Ministerio Fiscal".

Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas.

También recuerda que 'Txeroki' se encuentra en régimen de semilibertad, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que está pendiente de ser revisado.

Y tiene en cuenta que participa en el programa de justicia restaurativa del Gobierno vasco de forma activa, que han incluido contactos directos con víctimas; en actividades de la cárcel, y en salidas programadas con una valoración "positiva".

LE EMPLAZA A ACLARAR CRÍMENES DE ETA

"Se certifica su compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas de terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional potenciando la explicación frente a la justificación", indica.

El juez reproduce una carta de 'Txeroki' de perdón a víctimas y un informe técnico de la psicóloga del centro penitenciario en el que se señala "un reconocimiento honesto del daño generado".

Asimismo, Castro considera que el hecho de que tenga procedimientos penales relacionados con su actividad como dirigente de ETA "no debe ser impedimento para el disfrute del permiso, pudiendo el órgano competente requerir la puesta a disposición del mismo para declarar o asistir a la práctica de diligencias".

E indica que su declaración como investigado en las causas pendientes sería una "clara oportunidad" para que el exjefe de la banda terrorista manifieste su colaboración con la justicia.