La Audiencia Nacional dirimirá el 5 de febrero en una vista pública su competencia para juzgar a Trapero

El juicio no comenzará previsiblemente antes del verano por la elevada carga de trabajo del tribunal

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 5 de febrero la vista del artículo de previo pronunciamiento del proceso por rebelión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, en la cual deberá dirimir si este tribunal es competente para juzgar esta causa.

Fue el ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig, también acusado en este juicio, quien pidió a la Sala la celebración de esta vista. Otro de los investigados, el exdirector de los Mossos Pere Soler, se adhirió al escrito, mientras que Trapero y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana presentaron alegaciones.

Trapero, Puig y Soler están acusados de rebelión y se enfrenta cada uno a 11 años de prisión, según el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para Laplana, sin embargo, el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel por un delito de sedición.

La vista del artículo de previo pronunciamiento es uno de los pasos previos a la celebración de un juicio en las causas con petición fiscal de más de 9 años de prisión. Suele dirimir cuestiones como la competencia de un tribunal para juzgar una causa, como ya ocurrió en el Tribunal Supremo con el procedimiento que se sigue allí contra el 'procés'.

El Supremo celebró el pasado 18 de diciembre la vista del artículo de previo pronunciamiento, ya que las defensas de los acusados argumentaron que la causa contra el proceso independentista debería ser tramitada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), entre otras razones porque los hechos ocurrieron en dicha comunidad autónoma.

El tribunal encargado de juzgar la causa, presidido por el magistrado Manuel Marchena, rechazó esta pretensión, aunque sí redujo la lista de acusados a 12, al enviar al TSJC a los seis contra los que sólo pesa delito de desobediencia.

EL JUICIO, NO ANTES DE VERANO

En el caso de la Audiencia Nacional, que también juzgará hechos relativos al 'procés' --concretamente la actuación de los Mossos d'Esquadra los días 20 y 21 de septiembre y en el referéndum del 1-O--, la defensa de César Puig también ha solicitado la convocatoria de la vista del artículo de previo pronunciamiento.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal, que preside la magistrada Concepción Espejel, ha fijado esta vista para el 5 de febrero a las 10.30 horas, si bien fuentes jurídicas ya adelantaron que el juicio como tal no podrá comenzar antes de verano debido a la carga de trabajo de la Audiencia Nacional y el número limitado de salas en las sedes de la calle Génova y el municipio de San Fernando de Henares.

Por tanto, podría darse la circunstancia de que el juicio contra Trapero, Soler, Puig y Laplana no empiece hasta después de la finalización del juicio en el Supremo. Además, la situación personal del mayor de los Mossos, la intendente y los exjefes políticos de la policía autonómica es diferente a la de nueve de los 18 acusados en la causa del alto tribunal, ya que, a diferencia de éstos, los cuatro acusados de la Audiencia Nacional no están en situación de prisión provisional, por lo que la vista oral no requiere la misma celeridad.