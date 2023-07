La Audiencia Nacional, pendiente de la traducción del fallo del TEDH para reactivar la extradición de 'El Pollo' a EEUU

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha pedido a sus servicios internos una traducción oficial al castellano de la sentencia dictada este jueves por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que rechaza la demanda presentada por el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal, último paso antes de que la AN reactive su extradición a Estados Unidos, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La entrega a Washington de Carvajal permanecía suspendida desde marzo de 2022 por la medida cautelar que le concedió Estrasburgo a la espera de que resolviera sobre el fondo del asunto, algo que ha hecho hoy en sentido desestimatorio al considerar que su defensa no ha logrado probar que corra "un riesgo real" de ser condenado a una cadena perpetua "irreducible".

El Pollo' alegaba que, de ser entregado y juzgado por tribunales estadounidenses, podría sufrir una vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual "nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". Sin embargo, Estrasburgo lo ha descartado al entender que Estados Unidos cuenta con "un sistema judicial respetuoso con el Estado de Derecho y los principios de un proceso justo".

El revés del tribunal europeo a las aspiraciones de Carvajal deja vía libre a la Sala de lo Penal de la AN para que ordene (otra vez) que se haga efectiva la extradición decidida en 2020 por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.

La defensa de Carvajal ha presentado múltiples recursos --ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y hasta el Tribunal Constitucional-- con el objetivo de impedir su envío a la potencia norteamericana, pero todos han sido infructuosos.

Más allá del TEDH, la última baza jugada por 'El Pollo' para eviatr su viaje a Estados Unidos fue una segunda petición de asilo que, al igual que la primera, fue denegada por el Ministerio de Interior. Desde entonces, solo le protegía la medida cautelar de Estrasburgo.

EL CÁRTEL DE 'LOS SOLES'

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

'El Pollo' está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre de 2021, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA estadounidense, en un piso de Madrid donde vivía "totalmente enclaustrado", según informó entonces el cuerpo de seguridad.

Su captura reavivó entonces el proceso de extradición a Estados Unidos, que quedó aprobada en 2020 pero no había podido materializarse porque Carvajal se fugó en noviembre de 2019, aunque su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.

Antes de su huida, Carvajal pidió un primer asilo alegando que era víctima de una persecución política porque las autoridades norteamericanas le situaban dentro del círculo de confianza de Maduro.

Esta solicitud inicial le fue denegada el mismo 2019, pero no tuvo conocimiento formal de ello hasta septiembre de 2021. Así, tras ser detenido reaccionó intentando que Interior revirtiera su decisión, sin conseguirlo.

"COLABORACIÓN" CON LA JUSTICIA ESPAÑOLA

Carvajal lanzó una segunda petición de asilo poniendo en valor el "proceso de colaboración" con la Justicia española que inició tras ser capturado y que derivó en la reapertura de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que fue archivada en 2016 y volvió a serlo en 2022.

La defensa de Carvajal ha intentado varias veces en todos estos años que su cliente sea puesto en libertad, si bien la Audiencia Nacional lo ha rechazado al considerar que su riesgo de fuga es evidente. Por ahora, permanece en la cárcel de Estremera (Madrid).

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ya ha paralizado hasta en cuatro ocasiones la extradición de Carvajal, acusó a 'El Pollo' de usar estas demandas de protección internacional para dilatar su entrega a las autoridades estadounidenses.