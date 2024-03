Ayuso advierte del "daño" que causa la amnistía y censura que intenten trasladar "la ruptura" a España entera

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este martes en Barcelona del "daño" que causa la amnistía y ha asegurado que intentan trasladar "la ruptura" a España entera.

Así se ha pronunciado en la entrega de los IV Premios Héroes de Tabarnia, junto al presidente de Tabarnia, Albert Boadella, en un acto que ha contado con la asistencia de unas 300 personas, entre las que estaba el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y los diputados populares del Parlament Lorena Roldán y Daniel Serrano, así como la diputada de Cs Anna Grau.

"Hasta la fecha estábamos acostumbrados a que éramos una nación de ciudadanos libres e iguales, con sus peculiaridades, con nuestras diferencias, que discutíamos y nos volvíamos a encontrar después, y ya le dabas la importancia que tú querías a cada debate y punto. Ahora, sin embargo, están trasladando a España entera la ruptura que han provocado ellos mismos en Cataluña", ha asegurado.

La presidenta ha asegurado que esta ruptura está "creando es un desincentivo gigantesco a todos los niveles, un descrédito absoluto de ser español".

"CONCIENCIA TRANQUILA"

Ayuso ha sostenido que la libertad se defiende cada día ejerciéndola, y ha afirmado que ella siempre dice lo que piensa: "Aunque sepa que me van a retorcer las palabras, aunque sepa que no caben las medias tintas en esta España de ahora, digo lo que opino, pase lo que pase, porque son mis pequeñas victorias".

"Me pasa cada día cuando hago declaraciones. Debe de ser que a mí me gustan los atascos, la contaminación,..., bueno, ya sabes: esas cosas. Pero me da igual, porque confío en lo que digo, creo en ello, y además tengo la conciencia tranquila, que creo que es lo más importante", ha añadido.

Ha ironizado diciendo que se podría extender la colaboración de la Comunidad de Madrid y Tabarnia de cara a Fitur, y ha dicho que dejaría fuera algunos ayuntamientos, como el de Rivas-Vaciamadrid, donde defienden "que los partidos no los gane quienes más goles mete, sino quien mejor comportamiento tiene en el campo, y tomar las rotondas también por la izquierda".