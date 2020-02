Ayuso cree que el nuevo candidato del PP en País Vasco concita consenso y que la unión con Cs ocurrirá en más regiones

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este martes que el nuevo candidato del PP para concurrir a las elecciones del País Vasco, Carlos Iturgaiz, concita el consenso y que la unión con Ciudadanos es un paso hacia delante para el futuro porque este tipo de uniones van a ser necesarias en otras comunidades.

"El centro derecha no puede seguir fragmentado más tiempo. Se ha demostrado la catástrofe a la que nos vemos avocados ahora por no haberlo hecho antes. Cs tiene una situación difícil pero no se trata de la conveniencia, se trata de que tenemos proyectos parecidos, en casi todo y lo normal es que empecemos a entendernos", ha expuesto Ayuso en una entrevista en la cadena 'Cope', recogida por Europa Press.

A su juicio, el Gobierno central está "atacando" los "pilares básicos del Estado, en la separación de poderes, en la justicia, en los medios" y "arrinconando" a la oposición. Por ello, piensa que es necesaria esta unión, porque divididos "no se va a ninguna parte". "El Gobierno tiene todo el poder de menospreciar y distanciarse de la inmensa mayoría de los españoles", ha criticado.

Por último, la dirigente autonómica ha destacado del nuevo candidato que es una persona que "concita el consenso de las distintas sensibilidades, no solo a todos dentro del PP sino con Cs y Vox", con todos los que dentro del País Vasco "quieren seguir defendiendo la igualdad entre todos los españoles y la libertad". "Si eso lo consigue este nuevo candidato todos habremos ganado", ha concluido.