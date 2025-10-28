Azcón acusa al Gobierno de "frenar" las inversiones industriales en Aragón e impedir la creación de miles de trabajos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en una sesión plenaria de las Cortes autonómicas. - DGA.

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, ha reiterado este martes sus críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "frenar" las inversiones industriales en la comunidad y le ha responsabilizado de evitar la creación de "miles de puestos de trabajo".

Así lo ha afirmado durante su ponencia en el foro 'Aragón Tecnológico', organizado por 'El Confidencial', en la que se ha pronunciado en contra del Ministerio que dirige Sara Aagesen, recalcando que su departamento es "culpable" de frenar la entrada de inversión y en Aragón.

Esta crítica se suma a las ya realizadas anteriormente por el presidente, en las que reprochaba al Ministerio el retraso de "semanas y meses" de la ampliación de la capacidad de evaluación de la Red Eléctrica, que la comunidad necesita para acoger las inversiones mil millonarias anunciadas hace meses, con los centros de datos en Zaragoza y en otros municipios.

La comunidad aragonesa tiene prevista la tramitación de proyectos industriales que superan los 3'9 gigavatios --GW- que el MITECO tiene previsto adjudicar para los centros de datos de todo el país.

Sin embargo, el Gobierno de Aragón no pudo llegar a la marca que esperaban aún después de la reunión que mantuvieron la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el pasado septiembre.

LA "MEJOR" POLÍTICA DE VIVIENDA DE ESPAÑA

Asimismo, el presidente de Aragón ha asegurado que el modelo de vivienda que está aplicando en su comunidad es "el mejor de toda España", ya que se centra en atraer inversión, lo que aumenta la recaudación de impuestos y permite la creación de vivienda "para los trabajadores".

Azcón ha recordado el protocolo de colaboración anunciado el pasado lunes, por el cual su Gobierno, Ibercaja Banco y la Junta de Compensación de Arcosur pretenden impulsar las 17.000 viviendas en diez años que aún faltan por desarrollar en la última fase del barrio zaragozano.

El proyecto, firmado por el propio Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias; y el presidente de la Junta de Compensación de Arcosur, Juan Andrés Sáez tiene como objetivo levantar unas 2.000 viviendas anuales en cada una de las siete zonas que se han delimitado para suplir la demanda de la ciudad y se estima una inversión de 130 millones de euros.

Por el momento, Aragón se ha comprometido a adquirir el suelo para impulsar 1.000 viviendas públicas y una licitación abierta y competitiva que tendrá lugar en el primer semestre de 2026.

400 MILLONES EN RECAUDACIÓN EN TECNOLÓGICAS

Por último, Azcón ha puesto en valor su plan para desarrollar los servicios públicos en Aragón mediante la recaudación de impuestos que generan las empresas, poniendo en valor los 400 millones de euros en impuestos que el mandatario asegura que se van a recaudar "solo por las inversiones tecnológicas".

"Si no somos capaces de atraer empresas y que los impuestos de estas empresas sean los que proyecten una sanidad y una educación de calidad", ha concluido el presidente.