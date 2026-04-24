Azcón replica a Sánchez: No puede rechazar la prioridad nacional cuando privilegia a Cataluña con la financiación

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante el acto institucional por San Jorge, el Día de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, a 23 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tratado de desacreditar este viernes las críticas de Pedro Sánchez contra la "prioridad nacional" que han incluido PP y Vox en los pactos firmados en Extremadura y Aragón, puesto que considera que el socialista es quien da privilegios a los independentistas catalanes con la financiación autonómica, estableciendo así españoles de primera y segunda.

Así lo ha sostenido Azcón en una entrevista en 'Tele 5', recogida por Europa Press, en la que ha criticado que Sánchez "se ponga a hablar de españoles de primera y de españoles de segunda", cuando es él quien "está dando un sistema de financiación privilegiado a los independentistas" para que "tengan más medios económicos".

De esta manera, ha respondido a las críticas hacia el pacto que ha firmado con Vox con el que han acordado la investidura del 'popular' en la cámara regional aragonesa.

Además, ha dejado claro que la "prioridad nacional" --medida que contempla brindar ayudas primero a quien tenga más arraigo a la región-- "siempre va a ser de acuerdo con la legalidad" y ha cargado contra el jefe del Gobierno por quedarse con una parte del acuerdo, "en lugar de contar el todo".

NO TODO LO FIRMADO ESTABA EN SU PROGRAMA

Por otro lado, ha admitido que "es evidente" que no todo lo firmado estaba en su programa electoral, ya que la falta de una mayoría absoluta le ha llevado a tener que llegar a acuerdos en los que se reflejen "los valores de los programas políticos" tanto del PP como de Vox.

Asimismo, interpelado por la relación de su nuevo Gobierno en coalición con Vox y los inmigrantes --que suponen el 20 por ciento de los temporeros de Aragón-- Azcón ha aseverado que "eso es lo que quiere la izquierda, generar miedo".

Finalmente, ha dicho tener esperanza en sacar "cuatro presupuestos adelante" durante la legislatura y ha señalado al presidente del Gobierno por carecer de presupuestos y agarrarse al "poder por el mero hecho de seguir durmiendo en la Moncloa".