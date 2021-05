Aznar apela a la ley y la separación de poderes en medio de la polémica por indultos: "Hay que recordar lo obvio"

La fundación FAES critica la "pretensión absolutista" de Sánchez con los indultos y cree que solo puede remediarlo unas futuras elecciones

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha apelado este jueves al imperio de la ley y la separación de poderes en medio de la polémica por los indultos a los líderes del 'procés'. Tras recalcar que la "libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten", ha alertado contra la "demolición" del orden constitucional y el "rebrote agresivo de populismos y nacionalismos".

"Hemos vuelto a tener que recordar lo obvio, que solo somos libres viviendo al amparo de la ley. Debemos volver a aprender esas lecciones porque también aquí se nos ha intentado hacerlas olvidar", ha asegurado Aznar en la entrega del X Premio FAES de la Libertad al líder opositor Juan Guaidó.

En el acto han tomado también la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Además, ha asistido el líder de los 'populares', Pablo Casado, que ha posado con todos ellos al inicio del acto, al que Guaidó se ha conectado por vía telemática.

LIBERTAD DENTRO DEL IMPERIO DE LA LEY

Aznar ha afirmado que vivir libres es posible "porque existe el imperio de la ley" y ha añadido que la libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten". "Si un ciudadano pudiera hacer lo que prohíben, se acabó la libertad y los demás perderían también el mismo poder", ha advertido.

Tras alertar contra el "rebrote agresivo de populismos y nacionalismos", el expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978 y ha señalado que "nada podría comprometer más el futuro de los españoles que la demolición de la casa" que los alberga.

"El pacto constitucional de 1978 fue posible porque los españoles decidimos previamente que queríamos una democracia para convivir en paz y en libertad. Tuvimos muy presente el alto coste social, económico e histórico de renunciar a la convivencia. Fueron auténticas renuncias, no aplazamientos, ni expectativas de cobro en diferido", ha manifestado.

MÁS PAÍS, LA IZQUIERDA QUE QUIERE "PASAR DEL ROJO AL VERDE"

Para Aznar, en España y en Venezuela la convivencia en paz y libertad debe ampararse en "todo lo que hace a los miembros de cualquier comunidad política ciudadanos, y no súbditos: el imperio de la Ley, la separación de poderes, la garantía los derechos individuales, el pluralismo político y el sufragio libre y sincero".

Además, el expresidente del Gobierno ha señalado que la "jubilación reciente" de algunos dirigentes de la izquierda --en alusión a Pablo Iglesias-- no debe hacer olvidar que "otros siguen en activo", en alusión a Más País.

"Esa izquierda que quiere pasar del rojo al verde, color del camuflaje. Y no tenía ningún reparo en decir no hace tanto que Venezuela es una revolución en libertad", ha aseverado. Según ha añadido, Venezuela afronta la necesidad de un proceso de transición a la democracia y "no es casualidad que los que ignoran esa necesidad allí, sean los mismos que cuestionan aquí la propia Transición" española.

FAES RECUERDA LO QUE ANTES DECÍA SÁNCHEZ

Precisamente este jueves, FAES ha lanzado una nota editorial contra los indultos en la que ha recordado que Pedro Sánchez dijo que "iba a traer a Puigdemont", consideró que el 1-O "era un delito de rebelión clarísimo" y se comprometió a "restablecer el delito de convocatoria ilegal de referendos". Y sobre los indultos "a los golpistas", ha proseguido, el presidente del Gobierno "fue falsamente concluyente" al asegurar que "no había nada que discutir, ni siquiera los interesados los pedían".

"Y ahora, después de equiparar errores y delitos y de traducir justicia como venganza, Sánchez invoca la Constitución que los sediciosos quisieron romper para justificar la impunidad de estos. Una ignominia", ha enfatizado.

A su entender, "la deslegitimación de la justicia, la descalificación del ordenamiento jurídico y la banalización del golpismo son inauditos" en quien se comprometió "a cumplir y hacer cumplir la Constitución".

"Estamos ante un poder, el de indultar, al servicio de una mente incapaz de asumir los límites de un sistema democrático y capaz, sin embargo, de actuar con una pretensión absolutista para ser él quien, en última instancia, dicte, juzgue y decida la sentencia", ha añadido.

"DEGRADACIÓN POLÍTICA" DEL PSOE BAJO PEDRO SÁNCHEZ

Es más, FAES sostiene que "la degradación política del Partido Socialista bajo Pedro Sánchez hace tiempo que dejó de ser preocupante para convertirse en un peligro para la convivencia entre los españoles, para la cohesión nacional, la continuidad del Estado y la propia integridad de la Nación".

La fundación liderada por Aznar considera que "si alguien cree de verdad que los indultos resolverán algo, se equivoca o, en el peor de los casos, se engaña y engaña a la sociedad española".

FAES ha recordado que el Tribunal Supremo que sentenció "a los golpistas" --aunque no a todos, faltan los huidos-- ha advertido de que el indulto es una "solución inaceptable". Sin embargo, ha indicado que a Sánchez "esto no le importa" y "rentabilizará ante sus socios independentistas la audacia de su decisión pasando por encima de lo dicho por el Supremo".

Según la fundación de Aznar, ha hecho bien el PP al anunciar que recurrirá la concesión de unos indultos que no serán otra cosa que "una desviación de poder, una arbitraria utilización de la prerrogativa de gracia que en su actual configuración carece de sentido en nuestro Estado de derecho".

"A quien desprecia la ley, como es el caso de Sánchez, el mejor tratamiento es darle más ley. Pero esto por sí mismo no resolverá una patología democrática que solo unas futuras elecciones pueden remediar: en España, a través de su Gobierno, ha llegado al poder la mentira de los que quieren romperla", ha concluido FAES su nota editorial.