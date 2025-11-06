Aznar y Feijóo, juntos en 'Génova' con alumnos del programa de formación de líderes latinoamericanos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno José María Aznar en la XXIII edición del programa de formación de líderes latinoamericanos. - FAES

En el encuentro, ambos han destacado que el PP es "el partido más hispanoamericano de Europa".

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) - El expresidente del Gobierno José María Aznar y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidido este jueves en la sede nacional del PP en la XXIII edición del Programa de Formación de Líderes Latinoamericanos que organiza la fundación FAES.

Se trata de una iniciativa que reúne a 16 jóvenes dirigentes de distintos países de América Latina con el objetivo de fortalecer los lazos con Europa y conocer de primera mano el funcionamiento institucional y político de la Unión Europea y de España, según FAES.

Los participantes han mantenido este jueves un encuentro con Aznar, presidente de la Fundación FAES, y con el presidente del PP, en la que se ha destacado que el Partido Popular es "el partido más hispanoamericano de Europa". Feijóo ya recibió en años pasados en la sede nacional del PP a Aznar y a los alumnos de este programa.

A lo largo de estos días, los jóvenes están realizando visitas a instituciones, empresas y medios de comunicación como CaixaForum, Repsol, el diario El Mundo y la Universidad Francisco de Vitoria, donde asistirán este viernes al Aula de Liderazgo junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el propio presidente Aznar.

AZNAR: "EL PP DEBE ASPIRAR A GOBERNAR EN SOLITARIO"

Feijóo y Aznar ya coincidieron hace justo una semana con motivo de la presentación del libro del expresidente titulado 'Orden y libertad', en el que analiza el contexto de incertidumbre global marcado por cambios tecnológicos, económicos y geopolíticos, y reivindica las democracias frente al auge de los populismos y nacionalismos extremos, tanto de izquierdas como de derechas.

En su libro, Aznar considera que construir una "alternativa sólida" en torno al PP y "otorgarle un mandato claro" es el "camino más corto para revertir el destrozo". "Donde se ha estado alimentando la confrontación entre españoles, habrá que apelar al patriotismo para integrarlos, poniendo en primer plano lo que los une e invitándolos a compartir objetivos auténticamente nacionales", asegura.

Aznar considera que solo será posible materializar la alternativa "concentrando los sufragios en una sola candidatura, la popular". "Primero porque no me parece cierta la idea que presenta a Vox como aval en un eventual Gobierno de coalición. La palabra y los actos propios deben ser suficiente garantía", señala.

Según Aznar, el PP "debe aspirar a gobernar en solitario no porque le amedranten las diatribas del PSOE". "Los socialistas carecen de autoridad moral para denunciar ninguna política de pactos tras gobernar en coalición con el populismo de extrema izquierda y apoyados en una mayoría parlamentaria de comunistas, separatistas, golpistas y herederos políticos del terrorismo", resalta. En este sentido, subraya que "solo caben cordones sanitarios con quienes ponen en peligro la convivencia democrática, y eso es cosa de terroristas, golpistas y secesionistas insurreccionales". "No hay simetría entre Bildu y Vox que valga", resalta.

Aznar dice que "lo que ocurre es que existen tanto motivos de eficacia electoral como razones políticas de fondo para postular una alternativa concretada en un Gobierno popular sin añadido populista". "Las razones de matemática electoral no hay que ir a buscarlas más lejos del sistema D'Hont y de una experiencia reciente; la del año 2023", señala.