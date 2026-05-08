Aznar se lanza contra Vox: "Los que piden la expulsión masiva deberán explicar quién hará el trabajo de los inmigrantes"

El expresidente del Gobierno José María Aznar durante el XII Foro Megatendencias de elEconomista.es, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha cargado contra Vox --sin citar explícitamente a este partido-- por pedir la "expulsión masiva" de inmigrantes y ha advertido que "los que piden la expulsión masiva de inmigrantes tendrán que explicar quién va a hacer el trabajo que hacen".

"Si cada vez somos menos los nacionales, alguien tendrá que hacer el trabajo, alguien tendrá que venir a trabajar. Entonces, los que piden la expulsión masiva de inmigrantes, tendrán que explicar quién va a hacer el trabajo que hacen los inmigrantes", ha señalado este viernes durante el XII Foro Megatendencias organizado por elEconomista.es.

Aznar ha defendido así la necesidad de inmigrantes en España, si bien ha precisado que "otra cosa es cómo viene" dicha inmigración. En este sentido, ha reivindicado que el "gran" factor que diferencia a España es, a su juicio, la inmigración hispanoamericana que tiene y que a otros países "les gustaría mucho tener".

VE DE "NECIOS" NO APOSTAR POR INMIGRANTES DE HISPANOAMÉRICA

"Necesitados como estamos de inmigrantes, lo que tenemos que buscar son inmigrantes legales y vinculados esencialmente a Hispanoamérica. Nos interesan los inmigrantes que vienen de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra lengua, como es natural", ha aseverado.

Así las cosas, el expresidente del Gobierno ha reiterado que dicha búsqueda es algo "lógico" y "de cajón" para evitar "problemas de integración", avisando que sería de "necios" promocionar inmigración de otras zonas del mundo.

"Uno de los problemas que tiene Cataluña en este momento es justamente haber promocionado la inmigración musulmana o de otros países. Y ahora hay una extrema derecha nacionalista xenófoba", ha esgrimido, afirmando que España "tiene posibilidades suficientes de atracción de inmigrantes que promuevan trabajo y cohesión social".

DEFIENDE EL CONCEPTO DE "ARRAIGO" DEL PP EN LA PRIORIDAD NACIONAL

No obstante, ha argumentado que la inmigración no es lo mismo que la cuestión demográfica, y ha detallado que Europa sufre "un problema demográfico brutal". Al hilo, ha lamentado que en España no se pueda "hablar de nada" --y en especial, del asunto migratorio-- debido a la polarización "tan grande que hay".

"Por la polarización tan grande que hay y por el muro, no se puede hablar de nada. Debatir sobre las cosas importantes es imposible, pero sobre ese tema, da la sensación de que no queremos hablar", ha trasladado el expresidente del Gobierno.

Preguntado también por si el principio de prioridad nacional que promueven los de Santiago Abascal es necesario para ordenar el gasto, Aznar ha respondido apelando al concepto de arraigo como "una cuestión que tiene todo el sentido".

Así se ha expresado ante el concepto de "prioridad nacional basada en el arraigo" que se ha incluido en los acuerdos de gobierno que el Partido Popular ha suscrito en las últimas semanas con Vox en Extremadura y Aragón.

"CUIDADO CON LAS ALTERACIONES DEL CENSO"

Aznar ha aludido también a las posibilidades de alterar el censo con la concesión de la nacionalidad española, refiriéndose a la Ley de Memoria Democrática. "Yo contaba que he conocido a muchas personas en América que no hablaban una palabra de español, que no sabían cuál era el origen de su familia y que tienen la nacionalidad española", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que no se debe "conceder la nacionalidad española porque sí". "Y cuidado con las alteraciones del censo, porque tiene sus consecuencias y puede tener sus consecuencias graves", ha alertado.

CARGA CONTRA SÁNCHEZ, AL QUE NO VE COMO UN LÍDER

En otro orden de cosas, Aznar ha acusado al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar perjudicando "gravemente" los intereses estratégicos de España "con su posición internacional actual"; afirmando que, en su lugar, hubiese actuado de manera distinta.

"Yo hubiese actuado de manera distinta a la que han actuado muchos líderes europeos y, por supuesto, no voy a definir al señor Sánchez como un líder europeo, ni siquiera como un líder", ha espetado, a la pregunta de si él sí hubiera cedido a Estados Unidos las bases de Rota y Morón.

Con todo, ha resaltado que "hay que poner encima de la mesa el valor de las alianzas" y que hacer política internacional "no es una cuestión de pancarta" para "ver si consigo unos cuantos votos más", sino "una cuestión de mirar qué es lo mejor o lo menos malo para la estabilidad y la seguridad del mundo y para los intereses estratégicos de España".

CENSURA EL DESVÍO DE FONDOS EUROPEOS PARA PAGAR "GASTO CORRIENTE"

La misma semana que el Tribunal de Cuentas ha desvelado que el Gobierno usó 2.389 millones de fondos europeos al pago de pensiones por falta de crédito presupuestario, Aznar ha censurado el "desvío de los fondos europeos Next Generation para pagar gasto corriente" y "sin ninguna explicación".

Tras asegurar que el próximo Gobierno en España será "mejor" que el actual, algo que en su opinión no es difícil, ha dicho que habrá que poner "orden en muchas cosas", "evaluar la situación" y hacer una "auditoria de esos fondos".