Aznar pide "cabeza fría" porque vienen "aguas turbulentas" en el final de Sánchez y reclama apoyo para Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante la clausura del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega Marañón, a 25 de septiembre - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que es una "verdadera urgencia nacional" que Alberto Núñez Feijóo llegue al Palacio de la Moncloa porque España necesita "hombres de Estado" y "no charlatanes, ni apóstoles, ni profetas". Por eso, y tras pedir que se "escoja la papeleta del PP" en las próximas generales, ha advertido de que ahora hay que tener "cabeza fría" porque, a su juicio, en esta etapa final de Pedro Sánchez vienen "aguas turbulentas".

"Suelo decir que lo que hace falta para enfrentar la situación que vive España es cabeza fría y pulso firme porque se prolongará todavía un tiempo y habrá que navegar por aguas turbulentas", ha alertado Aznar en la clausura del Campus FAES 2026 --bajo el título 'América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea'-- que ha cerrado el líder del PP.

Aznar ha arrancado su intervención asegurando que espera que Feijóo vuelva en 2027 al Campus FAES como presidente del Gobierno. Poco después, éste ha agradecido su apoyo y se ha comprometido a regresar a estos cursos de verano, donde espera poder decir que ha "cumplido" con su deber. "Y por eso hoy en el Campus FAES que Aznar diga que confía en mí, no es una alabanza, es un reto", ha aseverado el líder del PP.

"PIDO A TODOS CONFIANZA EN ALBERTO PORQUE YO LA TENGO"

Aznar considera que es "verdadera urgencia nacional que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno", entre otras razones porque su triunfo "será la victoria de todos los españoles" dado que "cuando suceda los primeros derrotados serán el sectarismo y la exclusión".

Además, ha reclamado apoyo para Feijóo porque "la mejor garantía para "cancelar ocho años de retroceso histórico" y por eso ha pedido "escoger la papeleta del Partido Popular" en las próximas elecciones generales.

"Pido a todos confianza en Alberto, antes que nada, porque yo la tengo", ha dicho, para añadir que "tiene sentido de Estado y vocación netamente gubernamental". De hecho, ha asegurado que "su biografía es su mejor aval".

En este sentido, ha indicado que Feijóo "posee justo lo que más necesita España en estos momentos", dado que la política española "requiere con urgencia una dieta prolongada que la ponga, por muchos años, a resguardo de charlatanes sin escrúpulos".

Según Aznar, "ahora más que nunca, se deben elegir políticos, no demagogos". "España necesita hombres de estado, no charlatanes, ni apóstoles, ni profetas. Y dejadme señalar que no es tan difícil distinguirlos", ha enfatizado.

El expresidente del Gobierno ha advertido de que "la demagogia es una suerte de perversión de la democracia". "Algo así como 'su mala sombra' y, por tanto, transversal a derecha e izquierda", ha exclamado.

DESTACA LA LEALTAD Y EL PATRIOTISMO DE FEIJÓO A ESPAÑA

El expresidente del Gobierno ha asegurado que conoce "bien" la "lealtad" de Feijóo a España y también sabe que el líder del PP "conoce muy bien que el patriotismo es una virtud recatada, hermana del sacrificio".

"No le hace ninguna falta disfrazarse de capitán de los Tercios para presumir de español. Alberto nunca ha rebajado a mascarada el amor a España: porque los sentimientos profundos, cuando lo son de verdad, no se muestran, se demuestran", ha enfatizado, en alusión velada al líder de Vox, Santiago Abascal.

Aznar ha recordado que los clásicos del Siglo de Oro alababan como virtud ejemplar, característica del hidalgo de esa época, lo que llamaban "sosiego". "Pero por tal cosa no entendían sencillamente la tranquilidad, tampoco la inercia. Sosiego era, para ellos, fuerza contenida, determinación que no necesita ostentarse", ha explicado.

Tras asegurar que ahora hay pocos hombres públicos que pueden reconocerse en esas actitudes pero Feijóo es "uno de esos pocos", ha aludido a José Ortega y Gasset y cómo le gustaba recordar una viñeta histórica ilustrativa de esta virtud española del equilibrio y del "sosiego". Dicho esto, ha concluido que él confía en Feijóo "no para hacer crítica literaria en la galerna, sino para gobernar con pulso firme, para lo que todavía hace más falta serenidad, templanza y determinación".

A su entender, Ortega y Gasset "llevaba razón" porque "en tiempos de tormenta" y para "no perder el rumbo", "la nave necesita capitanes que tampoco pierdan la calma". "De esa pasta está hecho Alberto Núñez Feijóo. Y porque me consta, lo digo. Querido Alberto, vamos a seguir alentándote para que al próximo campus regreses, por el bien de España y de los españoles, empuñando el timón", ha finalizado.