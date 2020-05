Bal avisa al Gobierno de que cualquier concesión a los nacionalistas será incompatible con el pacto con Cs

Afirma que el acuerdo con Sánchez busca "salvar vidas, salvar empleos y poner coto al estado de alarma"

El dirigente de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido pactar la prórroga del estado de alarma con la formación naranja en vez de con ERC, y ha advertido de que "cualquier concesión" que el Ejecutivo haga a los partidos nacionalistas será "incompatible" con el acuerdo alcanzado con Cs.

Después de que ambas partes anunciaran el acuerdo, por el cual Ciudadanos apoyará una nueva prórroga de quince días en el Congreso este miércoles, Bal ha dicho en una rueda de prensa que el Gobierno "tenía dos caminos, el de Ciudadanos y el de ERC", y finalmente optó por negociar con Cs y aceptar sus condiciones, que tienen como fin "salvar vidas y salvar empleos" durante la crisis del coronavirus.

El partido naranja ha dicho en un comunicado que, gracias a este acuerdo, no se constituirá la mesa de diálogo sobre Cataluña que ERC exigía al Ejecutivo a cambio de ofrecer sus votos para la aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma. Sin embargo, esto no aparece mencionado en el comunicado conjunto con el Gobierno y la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dicho que entre las condiciones planteadas por Cs no estaba este tema.

"ES UNA VÍA O LA OTRA"

Cuando se le ha preguntado por esta cuestión, Bal ha respondido que "cualquier concesión que se pudiera otorgar a los nacionalistas sería absolutamente incompatible con el acuerdo" suscrito con Cs. "Es una vía o la otra, no son las dos vías", ha añadido.

En su opinión, es "una vergüenza" que ERC haya tratado de "utilizar la dramática situación" que se vive en España, con casi 28.000 fallecidos, para, a cambio de sus votos, reclamar una mesa de negociación con el Ejecutivo donde "hablar de autodeterminación o presos políticos".

"No podemos admitir que se pongan encima de la mesa chantajes nacionalistas contra la igualdad" de todos los españoles o que se busquen "réditos políticos que nada tienen que ver con la lucha contra la pandemia", ha subrayado.

En virtud del pacto alcanzado este martes con Ciudadanos, el Gobierno ha aceptado que la quinta prórroga del estado de alarma dure solo quince días y no un mes, como pretendía. Además, se compromete a analizar las medidas y, en su caso, las reformas legislativas necesarias que permitan abandonar el estado de alarma y seguir gestionando la pandemia cuando éste ya no esté vigente.

Asimismo, ambas partes han acordado que se ampliará el plazo para ingresar impuestos sin intereses de demora, se agilizará el pago de las prestaciones por ERTE o desempleo, se analizará la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y se establecerá que julio sea un mes hábil en el Congreso de los Diputados.

CIUDADANOS, "UN PARTIDO ÚTIL"

Tras repasar estos puntos, Bal ha destacado que se ha alcanzado un acuerdo "para salvar vidas, salvar empleos, poner coto al estado de alarma", de forma que "no se abuse de esta situación de anormalidad constitucional", y para obligar al Ejecutivo a seguir sometiéndose al control parlamentario.

"Un día más, Cs ha demostrado que es un partido útil y que pensamos en los españoles por encima de cualquier otra cosa", ha asegurado, celebrando además que, al contrario que hace unas semanas, ahora esté "abierto el canal de comunicación" con el Gobierno.

Sin embargo, ha dejado claro que la formación naranja no ofrece "un cheque en blanco" y que estará vigilante para que se cumpla todo lo acordado. Sobre el plan B que deberá diseñar el Gobierno para poder actuar ante eventuales focos de contagio cuando ya no esté vigente el estado de alarma, se ha referido a las leyes de sanidad de 1986 y 2011.

Aunque ha señalado que es el Ejecutivo quien debe preparar ese marco jurídico, le ha pedido que busque el consenso de todos los grupos parlamentarios: "Ahora hay que huir de la unilateralidad", debe "llevar el plan al Congreso con humildad y aceptar las proposiciones que sean buenas, de Cs y de todos los grupos".

SALIR DEL ESTADO DE ALARMA CUANDO HAYA UN PLAN B

Por eso, cuando le han preguntado si su partido respaldaría que, tras esta quinta prórroga que se vota el miércoles, se aprobase otra ampliación más, el portavoz ha respondido que una vez que se acuerde ese plan B, el país estará "en condiciones jurídicas de salir del estado de alarma y poder combatir eficazmente la epidemia".

Según ha apuntado, no se debe "bajar la guardia" y "arruinar el esfuerzo" que ha realizado la población durante más de dos meses de confinamiento, sobre todo cuando aún se observan a veces repuntes en el número de fallecidos y de contagiados, como en los datos de este martes. Y en este periodo, la herramienta que "más eficaz se ha revelado" para frenar los contagios "es el estado de alarma", ha añadido.

Sobre el proceso de negociación con el Gobierno y el PSOE, Bal ha comentado que "ha sido un trabajo duro" y que ha habido distintos ámbitos de interlocución, en el Congreso y a nivel de partidos. Por parte de Cs, quien ha negociado las condiciones ha sido su vicesecretario primero, Carlos Cuadrado.

