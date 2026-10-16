Barbero admite que no hay negociación con Podemos pese a tenderles la mano y espera acuerdo con PSOE en el Senado

Archivo - La diputada del grupo parlamentario SUMAR, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha admitido hoy que no está habiendo negociación con Podemos pese a estar tendiendo la mano a esta formación desde el Frente Amplio. Pero sí espera que pueda haber un acuerdo con el PSOE para presentar listas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones.

Así, lo ha manifestado en una entrevista concedida a Radio Nacional y recogida por Europa Press, donde Barbero ha celebrado los acuerdos con otras fuerzas en algunos territorios como en Canarias. "Nosotras seguimos esforzándonos para que el acuerdo sea global y a nivel estatal con todas las fuerzas que quieran integrarse", ha expresado con respecto a otras fuerzas territoriales. De hecho, ha adelantado que espera que a lo largo del día de hoy se produzcan más anuncios de acuerdos.

La portavoz ha reivindicado las negociaciones de la coalición y su importancia para alcanzar acuerdos. Sin embargo, considera difícil alcanzarlos cuando los de Ione Belarra e Irene Montero "no están dispuestos a sentarse a hablar", según ha precisado.

A falta de unas horas para la presentación de las listas, la parlamentaria ha garantizado que desde la coalición agotarán todas las vías de negociación, a lo que ha añadido que desde el Frente Amplio "no dejan de hacer ofrecimientos y contactos".

Así, ha precisado: "Son las 9:12 de la mañana del día que hay que registrar coaliciones y vuelvo a hacer llamada a Podemos de que sean responsables. Negociemos, que sentados en una mesa se construyen relaciones personales y políticas".

LA IZQUIERDA, JUNTA AL SENADO

Preguntada sobre la posibilidad de que concluyan a la cámara alta con el Partido Socialista, Barbero ha asegurado que "aspira" a que se alcance un acuerdo, para evitar que una mayoría del PP "haga politiqueo y no política" en la Cámara de representación territorial.

Verónica considera que para su grupo el Senado no obedece a sus obligaciones constitucionales y añade que la Cámara debe "parecerse" más al conjunto de los españoles que al Partido Popular.

Con respecto a la vivienda, Barbero ha celebrado los importantes avances conseguidos en las últimas jornadas, ya que para la coalición la vivienda es un eje fundamental.