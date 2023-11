Barbón parafrasea a Bécquer para replicar a Vox: "¿Qué no es respeto institucional, y usted me lo pregunta?"

La portavoz de Vox sostiene que cuando llama "mentiroso" y "traidor" al presidente asturiano no le "insulta" sino que le "describe".



OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha replicado este miércoles a la diputada parlamentaria de Vox, Carolina López, parafraseando a Gustavo Adolfo Bécquer para decirle: "¿Qué no es respeto institucional, y usted me lo pregunta?".

La portavoz de Vox preguntó al presidente "si considera que su gobierno es garante del respeto institucional y calidad democrática propios de cualquier gobierno regional". Al respecto, Barbón hizo ese símil para referirse a lo sucedido esta semana y reprochar a Vox "no respetar institucionalmente al presidente de Asturias", con especial mención al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

"Le tengo que decir que usted no es garante de absolutamente nada y menos de respeto institucional", ha apuntado la diputada de Vox, para añadir que cuando llama "mentiroso" y "traidor" al presidente asturiano no le "insulta" sino que le "describe".

Asimismo, la portavoz de Vox ha afirmado que lo "único" que quieren en su partido "es que se apliquen medidas en beneficio del interés general". "El debate, entendido como el intercambio de ideas, nos enriquece como sociedad. Ahora bien, cuando el debate se basa en mentiras, demagogia y populismo barato como el que usted acostumbra, pone en riesgo el prestigio de la política. Señor Barbón, el respeto institucional, a eso voy ahora, es el mínimo comportamiento que se exige a los integrantes de una institución, independientemente de la ideología o del partido al que representen. El respeto institucional es básico para garantizar la democracia. Este respeto parte por cumplir hoy con este documento que le traigo: la Constitución", ha dicho.

Además, ha incidido en que "un insulto es un término, expresión o acción que el emisor utiliza con la intención de ofender a otros". "Usted sí que insulta porque su objetivo es ofendernos, pero no lo consigue, ¿sabe por qué? Porque lo que dice no tiene argumento ni justificación porque se basa en la mentira. Cuando yo le digo que usted es un mentiroso, no lo intento ofender, sino que le describo", ha apuntillado, para añadir que cuando dice que Barbón "es un traidor no le intento ofender, le describo".

"Usted está a favor de una ley para amnistiar a políticos golpistas catalanes que dieron un golpe de estado en Cataluña para intentar destruir España. Estar a favor de aquellos que quieren destruir España es traicionar a tu patria. Querer pactar con aquellos que quieren destruir España es traicionar a tu patria. Negociar un pacto de gobierno con golpistas catalanes es traicionar a tu patria", dice. "Usted ha optado por apoyarse en los golpistas catalanes, por vender España y eso tiene un solo nombre, traidor", ha reiterado.

Al respecto, el presidente asturiano ha lamentado ausencia de respeto institucional. "Lo que usted acaba de hacer es superar todos los límites de la cortesía parlamentaria, faltando al respeto, insultando al presidente del Principado y además no aprovechando la ocasión de oro que se le dio para desmarcarse del señor García-Gallardo", ha remarcado.

"Lamento profundamente que usted opte por traer a este parlamento descalificaciones, insultos, agresiones... ¿Qué va a ser lo siguiente, amenazarme?", ha dicho Barbón, asegurando que él "nunca" va a "blanquear" a Vox "como el PP".

Además, ha aprovechado para señalar aspectos de la Constitución que Vox niega como "la España autonómica". También se ha referido a la negación de Vox de la violencia machista, su fomento de la "xenofobia" delante del colegio de San José en Sotrondio o su "obsesión permanente contra el colectivo LGTBI", mientras los diputados de Vox en la Cámara asturiana levantaron carteles en los que podía leerse 'No a la amnistía', 'Sí al estado de derecho' y que el presidente del parlamento, Juan Cofiño, pidió retirar.

"Son ustedes una performance, más que un grupo parlamentario", apuntó Adrián Barbón, para continuar señalando que desde Vox "utilizan formas y discurso preguerracivilista". Una actitud que, remarca, se basa "en el insulto, la agresión y el ataque". "Con la connivencia, que yo lamento profundamente, del Partido Popular", ha zanjado, advirtiendo de que no va a "admitir lecciones de españolidad".