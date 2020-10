'Barones' del PP recriminan a Sánchez su reforma exprés del CGPJ, una "deriva peligrosísima" y "por la puerta de atrás"

Feijóo alerta del riesgo de "demolición" del edificio constitucional y López-Miras ve este paso de Sánchez "más propio de una dictadura"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios 'barones' territoriales del PP han coincidido este miércoles en alertar contra la reforma exprés que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una "deriva peligrosísima" y "por la puerta de atrás" al obviar los informes de los órganos consultivos, según sus valoraciones.

La proposición de ley que registraron este martes en el Congreso PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del CGPJ, rebajando la mayoría parlamentaria ha provocado un alud de críticas en las filas del PP. Tanto la cúpula del PP como los máximos responsables autonómicos han arremetido contra Sánchez por esta conducta, que han llegado a calificar de "dictatorial" y "autoritaria".

Este mismo miércoles, el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido a Sánchez que explique por qué "amenaza con una reforma a la polaca" del CGPJ, que, a su juicio, "liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial". "Mientras no retire su atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie y menos usted", ha espetado al jefe del Ejecutivo, para avisarle que si sigue adelante está dispuesto a ir al Constitucional y a las instancias europeas.

Los 'barones' del PP también han recriminado a Sánchez su actuación. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado del riesgo de "demolición" del "edificio constitucional" si no se respeta la separación de poderes, y si son los gobiernos los que eligen al poder judicial.

El presidente gallego ha subrayado que "es el momento" de defender que ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo "pueden condicionar la independencia del poder judicial". "Si intentamos, desde los gobiernos, controlar el poder judicial, automáticamente entraremos en una deriva peligrosísima y contraria a la Constitución, y al pacto constitucional que nos dimos hace 40 años", ha sentenciado.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha considerado que el presidente del Gobierno y su vicepresidente Pablo Iglesias "han creado un nuevo instrumento de impunidad al servicio del Ejecutivo cuya actuación quedará así al margen de cualquier control de la Justicia, puesto que será quien esté en el Gobierno quien decida el máximo órgano de los jueces".

"Eso es más propio de una dictadura que de una democracia", ha recalcado López-Miras, para añadir que asisten "con estupor e indignación a la enésima decisión antidemocrática y totalitaria del Gobierno de PSOE y Podemos" que, esta vez, "rebasa todos los límites éticos y democráticos". A su juicio, reformar el sistema de elección para acabar con "todo atisbo de autonomía es un auténtico escándalo".

PETICIÓN A PAGE PARA QUE SE PRONUNCIE

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó este martes contra el Ejecutivo de coalición por esa reforma exprés que han planteado PSOE y Unidas Podemos para renovar "unilateralmente" y "por la puerta de atrás" el órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que no pueden permitir este "ataque frontal contra la democracia y contra la independencia de los jueces y del CGPJ que quieren perpetrar PSOE-Podemos". "Page debe pronunciarse de forma urgente y dar orden a sus diputados nacionales para votar en contra, de esta tropelía", ha demandado.