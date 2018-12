Batet insta a ERC a "hacer lo que tiene que hacer y no quiere": acordar con la mitad catalana no independentista

Publicado 18/12/2018 17:37:55 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha instado a ERC ha "hacer lo que tiene que hacer y no quiere", que es buscar un acuerdo con la mitad de Cataluña que no es independentista, plantear un consenso en el Parlament y llevarlo a votación.

"Ese consenso es el que debemos someter a votación", le ha dicho Batet al senador de Esquerra Bernat Picornell, en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

La ministra ha subrayado que la autodeterminación no es un derecho y que los sucesivos procesos electorales muestran que la mayoría de catalanes no apoya la independencia. "Seamos serios y hablemos claro: defienden un instrumento divisorio, binario, que fractura y provoca bloques y no aporta solución alguna", ha insistido.

Batet ha pedido al senador que reclamen ese acuerdo a sus representantes en el Parlament, que busquen allí un consenso y sea eso lo que se lleve a votación, en alusión a una reforma del Estatut que tenga que ser después sometida a referéndum. "Hagan el favor de hablar con la mitad de Cataluña que somos tan catalanes como los que defienden la independencia", ha insistido.

El senador Bernat Picornell ha subrayado por su parte que hay encuestas que apuntan a una mayoría en Cataluña a favor de celebrar un referéndum de autodeterminación y ha acusado al Gobierno de "anteponer la sacrosanta Constitución a la democracia".