Batet pide "esperar" a ver si Torra retira los lazos amarillos y no avanza la postura del Gobierno si no cumple

Publicado 12/03/2019 14:50:00 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha pedido "esperar" para ver si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, retira o no los lazos amarillos de edificios públicos catalanes, en el plazo de 48 horas que le ha dado la Junta Electoral Central (JEC) y no ha avanzado la postura que adoptará el Gobierno en el caso de que no lo haga.

"Hasta que no sea una resolución firme y por tanto con esa posibilidad de presentar el recurso hay que esperar y ya después veremos lo que pasa, no hay que avanzar acontecimientos", ha insistido Batet antes de entrar a un almuerzo para presentar el Turó de la Seu Vella de Lleida como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Según ha considerado la ministra, Torra debería cumplir "con lo que le está exigiendo" la Junta Electoral Central aunque tenga "derecho a presentar recurso" porque "es importante garantizar la neutralidad de las instituciones y más en periodo electoral".

Además, Batet ha explicado que "lo que se espera de cualquier poder público" es que "cumpla con la ley y con las exigencias de los órganos que pueden exigir el cumplimiento de esa legalidad", que en este caso, es la Junta Electoral Central.

Por su parte, fuentes del ministerio han asegurado que si la Generalitat decide recurrir, será el Tribunal Supremo quien deberá pronunciarse sobre si ejecuta o no lo que ha ordenado la JEC, puesto que su medida es ejecutiva.