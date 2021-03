Bayo dice que pagaba fondos reservados a quien le ordenaba el DAO Eugenio Pino, pero no detalla a quién

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El facultativo del Cuerpo Nacional de Policía ya jubilado Miguel Ángel Bayo ha relatado este miércoles en el Congreso que durante un tiempo, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, él ejerció como "cajero pagador" de los fondos reservados del departamento y que únicamente entregaba dinero "contra recibo" a las personas que ordenaba el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, pero cuyos nombres no ha querido desvelar.

Bayo ha evitado concretar quién recibía esos fondos alegando que se trata de "materia clasificada" de la que sólo puede hablar ante jueces y fiscales, pero no ante la comisión parlamentaria que investiga el supuesto espionaje al extesorero Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigente del PP en casos de corrupción.

Durante su comparecencia, Bayo ha señalado que ejerció esta tarea sólo durante un tiempo tras ayudar en la gestión de los fondos a uno de los cuatro directores generales que pasaron por Interior con Fernández Díaz. "Era una labor de auxiliar de tercera, dar dinero contra un recibo", ha indicado, admitiendo que sólo el DAO tenía competencia para ordenar a quién había que realizar los pagos

Preguntado expresamente si entregó fondos a José Ángel Fuentes Gago, 'mano derecha' de Pino, o a Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) ha contestado: "No le digo ni que sí ni que no, si me trae un justificante como que sí les dí y lo reconozco...".

Respecto al excomisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, sí ha dicho que no le hizo pagos, y cuando le han preguntado sobre Enrique Barón Castaño, ex comisario general de Información, ha rehusado contestar.