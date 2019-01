Beitia aclara que no quiso equiparar el maltrato animal a la violencia de género: "No lo pienso y es absurdo"

Actualizado 11/01/2019 14:51:09 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la presidencia de Cantabria, Ruth Beitia, ha aclarado este viernes que no quiso equiparar el maltrato animal con la violencia de género. "No lo pienso y desde luego porque es absurdo", ha subrayado, apuntado que el PP tiene una postura "clara" e "inequívoca" al respecto.

En un apunte en su cuenta de Twitter, ha atribuido sus declaraciones a que se ha expresado mal y a los nervios de una entrevista en directo. Este viernes en un conversación en Onda Cero aseguró que "se debe tratar por igual a un animal que está maltratado, a una mujer y a un hombre".

"Quiero aclarar mis palabras. No he querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, primero porque no lo pienso y desde luego porque es absurdo. Me he expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir", ha querido aclarar la exatleta.

"¿Alguien en su sano juicio puede pensar que pongo en el mismo plano el maltrato animal y el maltrato a las mujeres?", ha asegurado sobre sus polémicas palabras.

Beitia ha puesto el foco en la gravedad del maltrato a las mujeres, asegurando que le preocupa especialmente. "Primero por mi condición de mujer y desde luego como política. Pertenezco a un partido en el que la postura es clara e inequívoca en este tema", señala.

Una vez ha admitido su error, la medallista olímpica ha mostrado su empeño en que los esfuerzos se centren en defender los derechos de las mujeres, en lugar de en "anécdotas" como la que admite haber protagonizado.

