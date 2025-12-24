Belarra acusa a Sánchez de "hacer campaña" con el "escudo social" que Podemos sacó adelante en el Gobierno anterior

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la presentación del libro 'Esto no es una guerra', en la Taberna Garibaldi, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El título completo de la obra es ‘Esto no es una guerra. Feminismo insumiso - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "hacer campaña" con el salario mínimo interprofesional o el llamado "escudo social", que incluye, entre otros, la suspensión de desahucios a los más vulnerables, después de que les costara "sangre, sudor y lágrimas" sacar adelante estas medidas en la anterior legislatura, de la que formaron parte junto al PSOE.

Así ha valorado Belarra el último decreto del Gobierno antes de las vacaciones navideñas en el que se recogen la subida de las pensiones o el ingreso mínimo vital, la ampliación del bono eléctrico o la prohibición de desahuciar a familias a los más vulnerables, una medida que el Ejecutivo pactó con Bildu.

En este contexto, Belarra ha defendido, en una entrevista en 'Las mañanas' de 'RNE', el trabajo de Podemos en el anterior Gobierno de calición, donde planteó "transformaciones" sociales "con las que ahora Pedro Sánchez sigue haciendo campañas".

"Pedro Sánchez sigue haciendo campaña con la subida al salario mínimo que le exigió Podemos; con el escudo social que le exigió Podemos. Y que, por cierto, nos costó sangre, sudor y lágrimas aprobar esa suspensión de los desahucios que ahora sacan pecho anunciando su prórroga", ha afirmado.

Al respecto del resultado de las elecciones en Extremadura, con una victoria holgada del PP que necesitará el apoyo de Vox, Belarra ha reprochado que la "derechización" de la sociedad es el resultado de un Gobierno que "ha renunciado absolutamente a llevar adelante ninguna de las políticas que la gente esperaba cuando votó a Pedro Sánchez el 23 de julio del año 2023".

A su juicio, la "inacción", "el rearme criminal", con el que se está ganando "el dinero de la política social en armas y tanques, o el "no hacer nada en la crisis de la vivienda" es "lo que está permitiendo es que las derechas estén más fuertes que nunca".

No obstante, Belarra ha señalado que "el camino para la izquierda transformadora" pasa por "el liderazgo de Podemos", con "una apuesta verdaderamente de cambio por la izquierda, que es la única manera de ganarle a esta derecha".

"Queremos cambiar este país, porque sabemos que España no es así. España no es García Albiol echando a 400 personas en Badalona a las puertas de la Navidad. Nosotros no somos esa mierda de personas", ha dicho, en referencia al alcalde de Badalona, por el desalojo de un grupo de migrantes de un instituto abandonado.

REFLEXIÓN A LOS PARTIDOS DE SUMAR

La líder de la formación morada ha acusado al PSOE de dedicar "más esfuerzos" en "intentar acabar con su izquierda que a ganarle a la derecha", reprochándole además de "impulsar" la "operación Sumar" para "sustituir a Podemos por una opción que respetara sus límites".

Al respecto, y cuestionada por las negociaicones para una lista conjunta de izquierdas en las elecciones de Aragón, Belarra ha explicado que Podemos "va a estar trabajando para construir las candidaturas más transformadoras y más amplias posibles", porque el objetivo es "acumular poder social, pero también poder institucional".

Asimismo, ha apelado a las fuerzas políticas que componen el espacio de Sumar a "hacer una reflexión" porque han participado en "un proyecto fallido" y deben poner "necima de la mesa" si quieren ponerse a trabajar para poner "a la izquierda en pie", como hace Podemos, o continuar plegados a un PSOE "acosado por la corrupción y con terribles casos de machismo", que "no hace nada para frenar la crisis de vivienda".

"Esa decisión no la puedo tomar yo, no la puede tomar Podemos, la tiene que tomar los que formaron parte de ese proyecto fallido y en esas estamos", ha dicho Belarra, a la vez que ha confirmado que continúan las conversaciones discretas para trabajar en un acuerdo en las elecciones aragonesas.