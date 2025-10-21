Belarra advierte que el PSOE da señales de usar los PGE para su precampaña: "No sé si de percha para convocar comicios"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Insiste en que solo apoyarán futuras cuentas públicas si se anula el aumento de gasto militar y se interviene el mercado de la vivienda

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de querer traer "por las bravas" y sin contactos previos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y sospecha que esa actitud solo puede responder a que "los trae para perderlos" y "hacer campaña electoral". De hecho, se ha preguntado si no será una percha "para convocar elecciones generales".

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en el Congreso para reafirmar que su formación solo dará apoyo a unas futuras cuentas públicas que anulen el gasto militar sobre el 2% del PIB para reinvertirlo en la mejora de las políticas sociales, unido a la intervención del mercado de vivienda con medidas para bajar por ley el alquiler o prohibir la compraventa de viviendas, entre otras.

Durante su comparecencia, Belarra ha subrayado que el PSOE ya conoce sus exigencias si aspira a contar con sus votos y ha emplazado también al Ejecutivo a salir de la OTAN, para así demostrar que está dispuesto a "parar los pies" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha elevado sus advertencias a España para que elevar más el gasto armamentístico.

No obstante, la líder de Podemos ha reconocido que le preocupa la actitud del Ejecutivo de insistir en traer unos Presupuestos "sin negociar ni hablar con los grupos parlamentarios" sabiendo cuál es la posición, por ejemplo, de Podemos.

"Creo que revela hasta qué punto el Gobierno no está gobernando sino que está en precampaña", ha reiterado Belarra. "No sé si como percha para convocar elecciones", ha apostillado posteriormente para recriminar al Ejecutivo que en materia presupuestaria "las cosas no se hacen así" y que "sospecha que sus intenciones" sobre los PGE son "otras" en lugar de sacarlos adelante.

Aparte, Belarra ha recriminado que el Gobierno no demuestre valentía en materia de vivienda, dado que las dificultades de acceso a alquiler o compra generan un "enorme malestar" entre la ciudadanía.

Fuentes de la formación morada remarcan que por ahora no se han producido contactos con Podemos ni para lo relativo al techo de gasto ni sobre la confección de las futuras cuentas públicas, lo que es la "peor de las señales" cuando en otros ejercicios sí hubo un diálogo previo.

Así, en la cúpula 'morada' no ve al PSOE con ganas de adelantar comicios, pero asumen que ya hubo el precedente de los comicios de 2019 cuando Sánchez los convocó después de no poder sacar adelante los PGE.

COMPROMÍS: EL GOBIERNO PERDERÁ SU APOYO SI NO REACCIONAN EN VIVIENDA

Por otro lado, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha advertido al PSOE que si quiere apoyo para medidas en materia de viviendas tiene que ser "valiente y contundente", dado que en caso contrario perderá no solo el apoyo de su formación sino también de la ciudadanía.

Sobre las críticas de Sumar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que ha invitado incluso a renunciar al cargo si no hace un giro en su gestión, Micó ha dicho que le van a dar una oportunidad para ver si impulsa iniciativas ambiciosas.