Belarra considera que Carmena rechace a Julio Rodríguez en su lista es una "mala noticia" derivada del cisma de Errejón

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha descrito este miércoles como una "mala noticia" que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rechace llevar en las listas de Más Madrid al ex JEMAD y secretario general de Podemos en Madrid Julio Rodríguez.

Belarra ve este escenario como una situación "derivada" del cisma generado en Podemos después de que el confundador Íñigo Errejón anunciara que concurrirá a las elecciones autonómicas como candidato en la plataforma de Carmena.

La alcaldesa de Madrid ha admitido en una entrevista este miércoles que, "en principio", no ha pensado en el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, para meterle en la lista de Más Madrid con la que concurrirá a las próximas elecciones de mayo.

En declaraciones en Onda Madrid, Belarra considera "una mala noticia" la postura de Carmena y la atribuye a lo vivido con Errejón las últimas jornadas. "Es una noticia derivada de lo ocurrido los últimos días, no es una buena noticia", ha valorado.

"Toca pasar página y centrarse en las tareas. Es una pena, pero el escenario a veces no se elige y este nos lo han dado hecho los que han decidido embarcarse en un proyecto personal", ha asegurado la portavoz parlamentaria 'morada'.

Después de que el cofundador de Podemos anunciara que renunciaba a las siglas de la formación de cara a las elecciones de mayo y que concurriría a los comicios autonómicos bajo la plataforma Más Madrid, desde la dirección se le situó fuera de Podemos y se le presionó para que dejara el escaño en el Congreso.

Errejón finalmente abandonó su cargo como diputado el lunes. Eso sí, dejó claro que no se va de Podemos. "No podría dejar Podemos ni aunque quisiera. Lo he fundado y lo llevo tatuado en la piel, y sigo siendo militante de Podemos", explicó en rueda de prensa.