Belarra dice que "siguen las mismas dudas" sobre Zapatero y que la entrevista en TVE pretende "pelear el relato"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que las "dudas" que permanecían sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, no se han disipado tras la entrevista concedida este jueves a TVE.

"Creo que las mismas dudas, las mismas sospechas que pensaban sobre el presidente antes de la entrevista, permanecen después", ha afirmado este jueves Belarra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. Y ha aseverado que el objetivo del expresidente era "pelear su relato más que aportar explicaciones".

Dudas no resueltas, según Belarra, sobre "el origen de las joyas" o "si realizó gestiones" en favor de la aerolínea Plus Ultra. La diputada en el Congreso ha lamentado la "desafección" que está produciendo "en la ciudadanía española".

También ha afirmado que Zapatero se ha visto "obligado" a conceder la entrevista tras semanas asegurando que "iba a salir" y "dar explicaciones", y tras la declaración de su amigo, Julio Martínez ('Julito'), que apuntó al expresidente como enlace para conseguir el rescate de Plus Ultra.

El exlíder socialista ha negado de nuevo que interviniera en el rescate a la aerolínea, ha atribuido las joyas a un "regalo de cortesía personal" y también ha rechazado que utilizara la empresa de sus hijas como testaferro.