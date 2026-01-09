Bendodo dice que Feijóo aportó "todos" los mensajes con Mazón y que "ojalá" Sánchez se acercara a su "sentido ético"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en A Coruña durante la presentación de la XXVIII Interparlamentaria que el PP celebrará este fin de semana en dicha localidad - A CORUÑA - GUSTAVO DE LA PAZ

A CORUÑA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado este viernes que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha aportado a la jueza de la dana "todos" los mensajes que intercambió con el expresidente de las Generalitat Carlos Mazón y ha afirmado que "ojalá" el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se acercara "un poco" a su "sentido ético y moral".

"Ojalá tuviéramos en España un presidente del Gobierno que se le acercara un poco ese sentido ético y moral que tiene nuestro presidente Feijóo", ha declarado Bendodo en A Coruña, donde ha presentado la XXVIII Interparlamentaria que el PP celebrará este fin de semana en la ciudad bajo el lema 'Por lo importante'.

En una comparecencia junto a la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, Bendodo ha subrayado que Feijóo "ha aportado todos los mensajes" con Mazón, "incluso sin tener la obligación de hacerlo".

Así se ha pronunciado Bendodo al ser preguntado por esa declaración por videoconferencia ante la jueza que investiga la gestión de la dana --que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia--, después de que tanto el Gobierno como Podemos y Sumar hayan acusado al líder del PP de "mentir".

FEIJÓO DICE QUE CONTACTÓ EL 29O CON MAZÓN, PAGE Y MORENO

Feijóo ha asegurado ante la jueza de Catarroja que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error". Además, ha relatado que también se puso en contacto con los otros dos presidentes que "podían sufrir las consecuencias de la riada", el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Tras conocerse su declaración, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que Feijóo, ha reconocido ante la jueza que su formación hizo "lo de siempre", "mentir". En una línea similar se ha expresado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha recordado que el líder del PP pidió en su día que "si mentía le echasen".

También Sumar y Podemos han acusado al líder del PP de mentir al manifestar que el expresidente de la Generalitat Valenciana no le informó en "tiempo real" de la evolución del temporal como manifestó en su día por "error".