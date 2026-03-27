Bendodo dice que Montero va "a palos" a Andalucía y critica que tenga un "altísimo concepto de sí misma"

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, durante un acto del PP sobre financiación local, en el espacio Talent Garden, a 17 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dudado de que la secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, quiera ser candidata en el 17M y cree que "va a palos" a la región. Además, la ha criticado por tener un "altísimo concepto de sí misma" tras las declaraciones de la candidata socialista este miércoles en las que hablaba de ella en tercera persona y se describía como "la mujer con más poder la democracia".

"Por eso quiere conservar el acta de diputada en Madrid, y va y viene", ha señalado en una entrevista en 'La mirada crítica' de 'Tele 5', recogida por Europa Press, poniendo en duda que la exministra vaya a tomar posesión de su acta de diputada en la Cámara autonómica tras los comicios del 17 de mayo.

Además, ha aseverado que a Montero "se le nota a leguas que no quiere ser la candidata" y que "va a palos a Andalucía", al tiempo que ha advertido de que recorrerse las calles para hacer campaña será un problema para la candidata socialista.

En relación al 17M, también ha aseverado que la crisis de cribados de cáncer de mama --por la que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cesó al consejero de Salud tras los retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron a algunos pacientes porque sus mamografías eran dudosas de posibles tumores-- se trata de "un tema superado".

"Moreno fue sincero, honesto, pidió disculpas, hubo un cese, el de la consejera, y se recondujo la situación", ha resumido el 'popular'.