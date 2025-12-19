Bendodo dice que a Sánchez le rodean "doce tramas de corrupción": "Están operando como una mafia organizada"

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local + Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, durante el comienzo del XVII Congreso del PP Andaluz. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le rodean "doce tramas de corrupción". A su entender, "están operando como una mafia organizada".

En declaraciones a los medios junto al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras visitar comercios locales, Bendodo ha sentenciado que "el sanchismo tiene fin" y "será pronto", pero ha recalcado que "la corrupción" que están conociendo "no tiene techo". "Doce casos de corrupción. Esa es la realidad y eso es lo que tiene este gobierno", ha proclamado.

Así, ha enumerado los casos de corrupción que afectan al PSOE y el Gobierno, como el 'caso Koldo', el 'caso Hidrocarburos', la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE, el "caso fontanera" sobre la exmilitante Leire Díez, el "caso Plus Ultra" con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el 'caso Begoña" sobre la esposa de Pedro Sánchez.

"Es el primer presidente de la democracia al que le rodean doce tramas de corrupción que investigan o han investigado a la vez juzgado de primera instancia, el Supremo, la Audiencia Nacional y la Unión Europea", ha enfatizado.

A su entender, están "operando como una mafia, como una mafia organizada", aludiendo a presuntos "chivatazos", "leyes del silencio" y "acusaciones". Según ha añadido, van a un "escándalo prácticamente a diario" y "todos los días son horribles" para el Gobierno".

"Cuando el Gobierno dedica más tiempo a defenderse de los casos de corrupción que azotan al Ejecutivo, al Partido Socialista y a la familia del presidente del Gobierno, no te queda tiempo para gestionar otra cosa", ha lamentado.

CREE QUE EL PSOE NO PUEDE DAR "LECCIONES DE FEMINISMO"

Además, Bendodo ha aludido a los casos de acoso sexual que se han conocido en las filas del PSOE. "De la serie 'Yo soy feminista porque soy socialista' ya hay material suficiente para rodar la segunda parte, la de casos de acoso sexual", ha afirmado.

En este punto, ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez se dedique a da "lecciones de feminismo todos los días", algo que ha calificado de "vergüenza". "Yo me pregunto con qué cara Pedro Sánchez va a pedir hoy el voto en Extremadura y cómo va a pedir el voto de las mujeres hoy Pedro Sánchez, después de todos los casos que estamos conociendo", ha aseverado, para añadir que "mañana será en Aragón y pasado en Castilla y León y Andalucía".