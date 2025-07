Bendodo pide a Sánchez disolver las Cortes y convocar elecciones este lunes: "Los apoyos que tenía le han abandonado"

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones este lunes, cuando el presidente realizará el balance del curso político.

"Sánchez tiene una magnífica ocasión mañana de hacer algo correctamente, que es disolver las Cortes y convocar elecciones y no es un capricho del PP. Los apoyos con los que empezó la legislatura ahora le han abandonado. Mañana es una gran oportunidad para decir 'no tengo los apoyos parlamentarios con los que empecé la legislatura, tengo menos votos a favor que antes y por tanto lo que toca es darle la voz a los españoles'", ha afirmado Bendodo en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

En su intervención, el portavoz del PP alude a la Constitución al asegurar que el Gobierno tiene la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado para proceder a su debate y posterior aprobación o rechazo. "En el caso de que no se produzca la aprobación de los presupuestos, la costumbre en nuestro país y la norma en Europa también, es la disolución de las Cortes y convocar elecciones", ha explicado.

SIN VOTOS PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS

"Sánchez no tiene los votos para aprobar los presupuestos pero ni siquiera ha tenido la vergüenza de presentarlos incumpliendo la Constitución. No puede culpar de su debilidad parlamentaria al PP y al presidente Feijóo, quien ya le avisó de que cuando sus socios, los que quieren romper España, le abandonen, que no venga a buscar al PP", ha comentado.

Asimismo, Bendodo califica de "desgobierno" la actual legislatura de Sánchez, a la que define con tres palabras: "chantaje, corrupción y callejón sin salida", y que asevera que "no tenía que haber empezado". "La corrupción recorre desde su familia a su partido y su Gobierno. Su mujer imputada, su hermano imputado, la secretaria de los negocios de su mujer imputada, el Fiscal General del Estado imputado. Sus dos números dos, uno en la cárcel y otro de camino. Ese es el balance de estos dos años", ha manifestado.

El portavoz del PP considera que Sánchez "solo" ha hecho cesiones a los que quieren romper España y apunta a que los independentistas "lo que han hecho es cada día subir el precio más". "Ya lo dijimos en su momento, el chantajista no se conforma con el primer pago y esa es la historia de estos dos años de legislatura que debe acabar cuanto antes", ha remarcado.

"Por tanto, una legislatura sin mayoría en el Parlamento, sin presupuestos y con la corrupción que azota al Gobierno, al partido y a la familia del presidente, es una legislatura fallida. Debe convocar elecciones y devolver la voz al pueblo", ha sentenciado.