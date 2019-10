Bescansa defiende un acuerdo con el PSOE y asegura que Más País no es un proyecto "que nazca para enfrentarse a Podemos"

Publicado 04/10/2019 22:50:30 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cofundadora y exdirigente de Podemos Carolina Bescansa, que encabezará la lista de Más País por A Coruña, ha defendido este viernes que la formación llegue a un acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez tras los comicios del próximo 10 de noviembre.

En la primera entrevista concedida a un medio tras conocer que regresa a la política, Bescansa ha aclarado que Más País no es un proyecto "que nazca para enfrentarse a Podemos, sino a una situación de parálisis".

En declaraciones a la Cadena SER, la que fuera una de las fundadoras de Podemos ha explicado que ha sido el líder de Más País, Íñigo Errejón, el que le ofreció encabezar la lista del partido por A Coruña.

"Este proyecto nace de la excepcionalidad de una situación realmente grave. Me he reincorporado a la facultad y esto, en términos biográficos, no es algo que estuviera previsto", ha apuntado Bescansa para justificar su vuelta a la primera línea.

Asimismo, la socióloga ha explicado que otra de las razones por las que ha aceptado la oferta de Errejón es la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que llevó a la repetición electoral. "Tiene que haber ese acuerdo. Lo que parece inexplicable es que no lo haya habido", ha defendido tras ser preguntada sobre un posible pacto con los socialistas.

Desde su marcha de la política, Bescansa había integrado la comisión de expertos creada por el Centro de Investigaciones Sociológicas para estudiar mejoras en la 'cocina' de las encuestas electorales. Además, imparte la asignatura Métodos y técnicas de investigación en ciencia política en la Universidad Complutense.

La incorporación de la que fuera una de las fundadoras de Podemos llega después de que Más País anunciase este jueves que la senadora de Adelante Andalucía Esperanza Gómez sería la cabeza de lista de la formación por Sevilla para los comicios del próximo 10 de noviembre.