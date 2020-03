'El Bigotes' asegura que Cotino coordinó la visita del Papa a Valencia: "Tenía la última palabra en todo"

El expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino (3d), el ex director general de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García (2d) y el exvicepresidente de Repsol YPF Jose Ramón Blanco Balín (d) al comienzo del juicio

El expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino (3d), el ex director general de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García (2d) y el exvicepresidente de Repsol YPF Jose Ramón Blanco Balín (d) al comienzo del juicio - Pool

El tribunal admite la petición de la Fiscalía y comienzan a declarar los 13 acusados con los que ha alcanzado un acuerdo de conformidad

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes', ha asegurado este martes que el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino tenía la "última palabra en todo" lo relacionado con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Asimismo, ha apuntado que fue el expresidente valenciano Francisco Camps el que le puso al mando de la gestión del acto.

Así lo ha dicho en su declaración como acusado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por los amaños en la contratación de empresas vinculadas a la red corrupta liderada por Francisco Correa para la organización de este evento. A preguntas de la Fiscalía ha afirmado que fue él mismo el que pidió a Camps participar en la organización de la visita del Pontífice porque "toda España quería participar de alguna manera, no había empresa de eventos que no quisiera participar".

'El Bigotes' es uno de los 13 acusados que han pactado con Anticorrupción una rebaja de petición de pena de prisión a cambio de reconocer los hechos de acusación. La segunda sesión del juicio ha comenzado con la explicación por parte del presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, de que es él el que tiene la "facultad" de decidir cuál es el orden de los interrogatorios, para acabar aceptando la solicitud del Ministerio, de que primero comparezcan los acusados 'arrepentidos'.

Por ello, el que fuera responsable de Orange Market, empresa de la trama Gürtel radicada en Valencia, ha declarado antes que los 'cabecillas' de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, que ya han anunciado que se van a acoger a su derecho a no declarar.

Así, 'El Bigotes' ha comenzado explicando que cuando se comenzó a oír que el Papa visitaría Valencia, le propuso directamente a Camps hacer el diseño del escenario. Sin embargo, el expresidente de la Comunidad Valenciana le instó a que hablara con Cotino porque era "la persona que dirige todo el evento del Papa en Valencia".

Tras subrayar que el expresidente de las Cortes Valencianas era "famoso por ser ocho años director de la Polícia, un hombre importante en el PP, respetado y valorado por todo el mundo", ha hecho hincapié en que en el asunto del Papa "la última palabra en todo la tenía Juan Cotino"y que fue el propio "Paco Camps" el que le puso al mando del todo. Cotino se enfrenta en este juicio a 11 años de prisión.

UN ESCENARIO TAN GRANDE COMO "UN PUEBLO"

'El Bigotes' --que ha estado poco más de una hora declarando-- ha relatado que finalmente no le encargaron el montaje del escenario porque debía hacerlo un equipo de arquitectos, ya que iba a ser igual de "grande" que "un pueblo" y tenía hasta un ascensor. Por ello, le concedieron la instalación de pantallas gigantes y la megafonía para seguir el recorrido del Papa.

No obstante, ha indicado que "lo que pareció un regalo" fue lo más "complicado" porque era necesario que las pantallas fueran de "extrema calidad" y, debido a que la visita del Papa coincidió con un campeonato de fútbol, no había este tipo de equipos en "ningún rincón de Europa". Con todo ello, ha insistido en que no sabe cuánto fue el coste final de estos servicios --la Fiscalía apunta en su escrito que se elevó a más de 7 millones de euros que permitió el reparto de 3,3 millones-- ni cuando fue el momento en el que se decidió que la Radio Televisión Valenciana (RTVV) fuera la adjudicataria porque era la encargada de retransmitir el recorrido.

Aún así, ha apuntado que, pese a que nunca ha elaborado presupuestos, sabe que este tipo de evento tiene un alto coste y lo ha comparado con el espectáculo de la 'Super bowl', que "dura 15 minutos y cuesta 100 millones de euros".

En este sentido, ha defendido el trabajo de las empresas de Correa y ha destacado que gracias a que se decidió pedir la colaboración de los ténicos de sonido que habían organizado la visita del Pontífice en Alemania un año antes, "generó mucha tranquilidad" en los organizadores. "El evento salió impecable", ha añadido.

NIEGA COBRO DE COMISIONES

Por otro lado, la fiscal le ha preguntado por el presunto reparto de comisiones y regalos a funcionarios y autoridades de la Comunidad Valenciana. Sobre la entrega de dinero, ha dicho que no sabe nada cuál fue el beneficio que tuvo Correa por este acto y que el líder de la Gürtel --sobre el que ha señalado que ha "ayudado mucho" a su familia-- nunca le dijo que le iba a "regalar" nada de esto.

En este sentido, ha afirmado que le llama la atención que su nombre aparezca en la hoja excel de la contabilidad de Teconsa --empresa vinculada a la Gürtel finalmente adjudicataria--, pues ha negado cualquier tipo de relación con esta mercantil.

Asimismo, ha rebajado el tema de los regalos realizados por la Gürtel al que fuera director de RTVV Pedro García Gimeno --otro de los acusados que ha pactado con la Fiscalía y a quien ha definido como "muy escrupuloso"-- y a Cotino. Sobre este último ha admitido que le hace "mucha gracia" lo del "chaquetón de Cotino" --un abrigo de la marca Milano valorado en 375 euros-- porque no recuerda haberle entragado nada de ese estilo.

En cuanto a distintas prendas de vestir por importe de 3.550 euros a García Gimeno, los ha enmarcado en regalos que se hacían entre ellos debido a que tenían "una relación muy estrecha". La Fiscalía le ha preguntado también por un coche de la marca Mini valorado en más de 30.000 euros que entregó al exdirector de RTVV, sobre el que ha dicho que era un vehículo que compró para su mujer y que trató de vender después de que Correa le dijera que se "deshiciera" de él porque era un peligro en caso de accidente.

'El Bigotes', antes de empezar a contestar a su defensa, ejercida por el abogado José Javier Vasallo-- ha querido concluir el interrogatorio de la Fiscalía haciendo una referencia, sin mencionarlo expresamente, a los presos por el 'procés' independentista. Así, ha aludido al "arrepentimiento" que tienen que mostrar los acusados para "que se les otorgue un perdón".

"LA INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA" Tras defender su "impecable" trabajo que ha realizado para Correa y para "otras personas", ha asegurado que de lo que realmente se arrepiente es "de no haber convencido a Correa para declarar la independencia de la Comunidad Valenciana". "Yo hoy estaría esperando y viendo como el Gobierno cambia las leyes para mí y ademas estaría en mi casa cuidando de mis seres queridos y sería un héroe", ha concluido.

En la sesión de este martes también han comparecido el resto de acusados que han pactado con la Fiscalía, comenzando por el considerado 'cerebro' financiero, Ramón Blanco Balín, quien ha reconocido que le pidieron consejos para poder realizar una facturación falsa y que fuera "lo más verosímil tanto contable como fiscal". Este acusado también ha acabado su declaración mostrando arrepentimiento, pero por haber trabajado para las empresas de Correa, que le han hecho tener "por primera vez en 40 años de profesión" un problema judicial.

Después ha sido el turno de Carlos Fragio, uno de los administradores de una de las empresas subcontratadas por Correa para la visita del Papa, que también ha asegurado que Cotino era el "responsable" de todo este evento. Según ha dicho, en una reunión en Valencia, Álvaro Pérez presentó al dirigente 'popular' y se refirió a él como "el organizador", como la persona "que realmente manda en todo esto".