Bildu avisa a Sánchez: amarrar a Junts y al PNV a su decreto anticrisis puede perjudicarle en las urnas

El diputado de EH Bildu Oskar Matute interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno, ha avisado este sábado al presidente, Pedro Sánchez, de la incertidumbre que puede provocarle en las urnas tratar de amarrar los votos de Junts y el PNV para sacar adelante su decreto anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán.

El portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Óskar Matute, ha dicho desconocer si ésa es la apuesta "coyuntural" del Gobierno con su plan anticrisis pero, en todo caso, le ha advertido que esta postura podría provocarle problemas en las urnas porque, a su juicio, lo que la gente quiere al final son políticas "transformadoras" y que la distribución de la riqueza sea "real".

Y es que, a su juicio, "no es normal" que el Ejecutivo apueste por una rebaja generalizada de impuestos, como hizo en la guerra de Ucrania, porque esta medida no hará sino "engordar las cuentas de beneficios de las grandes energéticas", esto es, que "la riqueza se siga acumulando en muy pocas manos".

NO SE PUEDE HACER POLÍTICA CORTOPLOPLACISTA

En este punto, Matute ha instado al Gobierno a hacer una reflexión "muy de fondo" porque, "al final, la política no es sólo un ejercicio de cortoplacismo, sino que también es un ejercicio de proyección, de construcción de algo diferente o de algo que te aleje de la presa a medio y largo plazo".

Y es que el diputado de la izquierda abertzale entiende que "probablemente" el Gobierno ha optado por medidas similares a la de la crisis por la guerra en Ucrania, pese a ser fallidas, porque algunos de sus socios que no son de izquierdas, como el PNV o Junts, no iban a transigir "con cuestiones que afecten a la cuenta de beneficios de las grandes empresas".

En este sentido, Matute ha querido dejar claro al Gobierno que el hecho de que Bildu haga "siempre" un ejercicio de responsabilidad no significa que no se dé cuenta "cómo la capacidad de presión de determinadas fuerzas parece que determina más que otras".

LA CLASE TRABAJADORA, LA MÁS PERJUDICADA EN LAS CRISIS

Por último, preguntado sobre si el otro decreto aprobado este viernes que contiene medidas en torno a la vivienda está abocado al fracaso, Matute ha respondido que quienes voten en contra tendrán que explicar "por qué la gente que tiene dificultades para pagar el alquiler o la gente que tiene dificultades para enfrentar la hipoteca del mes a mes es menos importante que otra".

A este respecto, ha añadido que en su partido están "bastante cansado" de que la clase trabajadora acabe siendo la pagana de las crisis mientras los de siempre ven cómo de nuevo van a ver incrementados sus beneficios. "Creo que eso es algo que el Gobierno tiene que entender y, si no lo entiende, lo van a entender las urnas", ha advertido.