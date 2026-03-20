Bildu critica la rebaja generalizada de impuestos porque sólo aumentará los beneficios de petroleras y energéticas

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua y el diputado de Bildu Oskar Matute durante una sesión plenaria en el Congreso - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bildu ha criticado la rebaja generalizada de impuestos incluida en el decreto anticrisis aprobado este viernes por el Consejo de Ministros extraordinario para paliar el impacto económico de la guerra en Irán y avisa de que sólo servirá para incrementar los beneficios de las granes energéticas y petroleras.

En concreto, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la rebaja del IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo al 10%, una medida que la izquierda abertzale no comparte porque su reducción de impuestos no lleva consigo un control de precios, según informaron fuentes de esta formación.

Así las cosas, Bildu sostiene que esta rebaja no evitará que haya aumentos "especulativos" de precios y beneficios entre las grandes empresas petroleras y energéticas como, según ha recordado, ocurrió durante la guerra en Ucrania. "No deben repetirse recetas que ya se han demostrado fallidas", defienden.

En todo caso, la formación abertzale ha presumido de haber logrado introducir en el decreto aprobado este viernes las tres medidas de protección que solicitaron al Gobierno: la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministros básicos y el mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva.

LAS MEDIDAS NO SON SUFICIENTES

Pese a estos logros, los independentistas vascos cree que no son suficientes y garantiza que seguirá trabajando para lograr un escudo social y económico "que proteja a la mayoría social trabajadora, a la industria y a los sectores más golpeados por la guerra".

En este contexto de incertidumbre, Bildu ve imprescindible garantizar "un reparto justo" de la riqueza, para lo cual ve necesario adoptar medidas en materia de protección social y vivienda, como la prórroga de los contratos de los alquileres y la cuotas hipotecarias variables, así como limitar los precios y los beneficios empresariales, apoyar a la industria, impulsar la transición energética hacia fuentes renovables y promover una fiscalidad "justa" que obligue a las grandes empresas a contribuir frente a esta crisis.