Bildu cree que la Ertzaintza tiene un "sector ultra" en su seno

Publicado 15/04/2019 10:10:42 CET

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador y candidato de EH Bildu al Congreso Jon Iñarritu ha afirmado que Vox y Cs vienen a Euskadi a "provocar" y ha acusado a la Ertzaintza de contar con un "sector ultra" en su seno.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iñarritu se ha referido a los incidentes y protestas desarrolladas este fin de semana en San Sebastián, Bilbao y Errenteria con motivo de la celebración de mítines políticos de Vox y Cs.

En referencia al acto desarrollado por Cs en Errenteria, Iñarritu ha señalado que "ante la provocación que intentaron", el alcalde de EH Bildu, Julen Mendoza, realizó un llamamiento para "no dar la foto que buscaban", pero "hubo gente que protestó".

"Las protestas ante esas provocaciones son legítimas pero lo verdaderamente inteligente es no dar lo que buscan estos grupos viniendo a Euskal Herria, donde saben que no van a obtener ningún representante, pero de cara a dar una imagen al resto de Estado vienen a provocar", ha denunciado.

A su juicio, lo "inteligente" en estos casos es no caer en "provocaciones", de tal forma que "sin criminalizar la protesta cívica y pacífica ante partidos de carácter ultra que van a provocar, es más inteligente no dar esa imagen que buscan". No obstante, ha defendido que "partiendo del derecho a la libertad de expresión, cada uno es muy libre de decir lo que opina y ejercer su derecho de protesta".

"Ante actos de las derechonas de Madrid hemos visto diferentes tipos de reacción. Hemos visto colocar carteles, también hemos visto protestas legítimas y lamentablemente hemos visto también imágenes que nos retrotraen al pasado con confrontación y disturbios que buscan desde el tridente autoritario de las derechonas", ha acusado.

MUJER HERIDA

Asimismo, ha denunciado que una mujer que el pasado sábado se manifestaba "de forma pacífica" en Bilbao por la presencia de Vox recibió el disparó de "un proyectil de la Ertzaintza que le ha provocado una rotura de mandíbula".

"Es intolerable que esto vuelva a ocurrir, que se dispare a la cabeza de una joven que se manifestaba un proyectil de 'foam' y pido al Gobierno Vasco que aclare estos hechos. Los disturbios fueron lamentables pero lo verdaderamente grave es que ha estado a punto de ocurrir otra desgracia como la que ocurrió con Iñigo Cabacas", ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que "si bien es cierto que hay sectores más o menos radicales en todos los campos políticos, también hay un sector ultra dentro de la Ertzaintza y con esto no digo que la Ertzaintza o la mayoría de sus miembros lo sean".

Por ello, ha considerado que se debe "separar a los que han actuado de manera inaceptable", como es "ese agente que disparó de manera directa a una joven que se estaba manifestando".

Por último, y cuestionado por las palabras del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que este domingo hablaba de "ultras abertzales y españoles", Iñarritu lo ha calificado de "falso dilema" que supone "banalizar el fascismo y la extrema derecha".