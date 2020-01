Bildu, a los "ultras" del Congreso: "Ni nos vencieron, ni nos domesticaron"

Actualizado 07/01/2020 14:23:48 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Debate y segunda votación de la investidura de Sánchez

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha aprovechado este martes su intervención en el Pleno de investidura para recalcar a los "hooligans de las bancadas ultras" de la Cámara a los que, ha dicho, les "molesta" la existencia de la coalición que su formación está en el hemiciclo para demostrar que ni les han vencido ni les han domesticado.

"Ni nos vencieron, ni nos domesticaron", ha dicho, tras afear al líder del PP, Pablo Casado, la ausencia de su partido en el homenaje anual que el Parlamento Vasco rinde cada 10 de noviembre a las todas las víctimas de la violencia y en el que siempre participa Bildu.

"Y no sólo falta el PP, tampoco están ni Ciudadanos ni Vox, pero esos no están porque en Euskadi no les vota ni dios", ha deslizado en su discurso previo a la definitiva votación sobre la investidura de Sánchez

Matute ha exigido "verdad, justicia y reparación" para todas esas víctimas tanto las de ETA como la de los GAL, el Batallón Vasco Español, la violencia parapolicial o las de la Guerra Civil que siguen en las cunetas.

El que fuera dirigente de IU en Euskadi ha emulado el 'No pasarán' de la dirigente comunista Dolores Ibarruri, 'Pasionaria' y ha tenido también un recuerdo para el diputado de HB, Josu Muguruza, asesinado "por un pistolero de extrema derecha" cerca del Congreso en 1989.

Por último, ha añadido que la investidura de Sánchez no "es el comienzo de nada, sino la continuación de todo porque la lucha puede empezar en cualquier punto pero nunca termina". "El pueblo manda, el gobierno obedece", ha concluido pronunciando el famoso lema zapatista.