Bildu valora cambio de rumbo de Sánchez pero pide que impuesto a banca y eléctricas sea permanente

Echa en falta una reforma fiscal más profunda y que su giro sea sólido porque así se acerca a sus socios del bloque de investidura

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van en la "buena dirección", sitúa al Ejecutivo en "consonancia" con el bloque de investidura tras varias decisiones "erróneas" y le emplaza a que este "cambio de rumbo" que ha dado sea "decidido" y no sujeto al "albur de las circunstancias".

No obstante, ha reclamado que los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas sea permanente y no temporal, como ha apuntado Sánchez en su intervención durante el Debate del Estado de la Nación, y echa en falta que no aborde una reforma fiscal más "profunda" que incluya impuestos a las grandes rentas y empresas.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en el Congreso para exigir que se desplieguen medidas de control público para garantizar que los bancos y las eléctricas no traten de sortear el impacto de estos nuevos tributos repercutiendo su coste a los clientes o consumidores.

A juicio de Aizpurúa, limitar el "alcance" la propuesta fiscal a los bancos y las eléctricas no va a solucionar el "problema de fondo" y llama a tomar actuaciones con "perspectiva de futuro", no solo ante la coyuntura de la actual inflación porque "nada va a ser como era tras esta crisis".

De esta forma, la portavoz de Bildu ha destacado que España necesita un "cambio de paradigma" con un "nuevo contrato social" que permite políticas públicas "audaces" que recuperen derechos "arrebatos" por los gobiernos de la derecha.