Blanco dice que las encuestas revelan que Aguirre supera a Gallardón en Madrid y prevé victoria socialista

28/02/2007

"El 50% de la gente quiere un cambio" en la capital, aunque todavía son minoría los que creen que el cambio es posible, según Sebastián

MADRID, 28 Feb.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que, según tres encuestas realizadas por su partido, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, "está muy tocado en Madrid, es más, en la capital la valoración de Esperanza Aguirre es mayor que la de Gallardón".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Blanco dijo que encuestas realizadas por el PSOE en septiembre, octubre y otra más reciente revelan que, con una participación del 70 por ciento, Miguel Sebastián se haría con la Alcaldía de Madrid "gracias a un empate técnico favorecido además por el aumento de dos concejales en la capital, debido al incremento de población".

Así, previó que los socialistas logren en el Ayuntamiento de Madrid 24 concejales; Izquierda Unida (IU), de 4 a 7; y el PP, entre 28 y 29. Mientras, para la Comunidad, auguró que los resultados serían mejores que en 2003, donde "tan sólo faltaron 20.000 votos para revalidar los datos anteriores". En ese sentido, Blanco recordó que las encuestas en la región revelan siempre 3 ó 4 puntos menos que los resultados, por lo que en su opinión, "habrá cambio" en las dos instituciones.

Blanco consideró que Gallardón es "un personaje curioso lleno de contradicciones", que dijo que no fue a la concentración del sábado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo porque ya estaba representado por Angel Acebes. "¿Eso significa que en la anterior, a la que sí fue, no lo estaba por Rajoy?", se preguntó.

En cualquier caso, dijo no saber si "irá de número dos" en las listas generales, aunque apuntó que "no cree que Rajoy lleve a un derrotado en su lista". "No sé ni siquiera si Rajoy será el candidato en 2008. No lo tengo claro", manifestó Blanco.

Por su parte, Miguel Sebastián afirmó que hay "una pulsión de cambio importante en Madrid y prácticamente un empate técnico". "Lo cual es muy positivo porque llevamos dos meses de candidatura y quedan todavía tres meses", recordó.

Así, dijo que la clave está en las ganas de cambio y en ofrecer una buena alternativa a la ciudad para la gente y para las obras. "El rival es un gran político, lo que pasa es que todo el mundo se da cuenta de que no está gestionando bien la ciudad y nos podría meter en un buen lío financiero y, en general económico, si siguiera otros cuatro años de alcalde", añadió.

Según dijo, las encuestas revelan que los ciudadanos no están contentos con la gestión de Gallardón que ha sido "tanto económica como de las obras muy mala, porque al final nos ha metido en un lío de unas obras que no tienen ninguna explicación y además ha dejado de cumplir muchas promesas". "Los ciudadanos quieren una ciudad más para la gente", dijo.

"La encuesta dice que más del 50% de la gente quiere un cambio en la ciudad de Madrid, aunque todavía una minoría cree que el cambio es posible, pero en el número de concejales se ve que nos aproximamos, en una horquilla prácticamente en el empate", indicó. Aún quedan tres meses, prosiguió, y si "conseguimos estimular la participación, porque una mayor participación favorece socialista el cambio no sólo será posible, sino probable", añadió.

"Yo estoy muy ilusionado desde el primer día, lo que me alegra es que la ilusión se va extendiendo por la ciudad. Pasamos de la resignación a la ilusión y de ahí a la victoria", juzgó.

Preguntado sobre el hecho de que las perspectivas transmitidas por el secretario de organización de su partido prevén un pacto con Izquierda Unida, Sebastián asintió con cautela. "Según la horquilla de Pepe Blanco sí, pero al final hay que esperar los resultados de las elecciones porque mi objetivo es ganar en votos y concejales a Gallardón", sentenció.