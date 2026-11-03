El BOE publica las candidaturas proclamadas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29N

Archivo - Recursos de elecciones generales 2015, Congreso, Senado, Cortes Generales, Parlamento, diputados, senadores, papeletas, sobres, votar, voto - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes las candidaturas proclamadas de los partidos y coaliciones para las 52 circunscripciones del Congreso y las 60 del Senado que se eligen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, donde están en juego 350 diputados y 209 senadores.

La semana pasada, el BOE recogió que los partidos y coaliciones habían registrado un total de 929 candidaturas --556 al Congreso y 373 al Senado--, un 14,77% menos de las que concurrieron en los comicios de 2023.

Tras el plazo para revisar, corregir errores y estudiar los posibles recursos e impugnaciones, hoy se proclamarán las listas definitivas. Una de los requisitos de estas candidaturas es adjuntar los avales requeridos, correspondientes al menos al 0,1% del censo de cada circunscripción a la que se presentan.

Además, por primera vez en unas elecciones, se exige la paridad electoral, de tal forma que las listas al Congreso y al Senado esté integradas por hombres y mujeres ordenados de forma alternativa. Hasta los comicios pasados, se seguía el llamado principio paritario, que implicaba que ningún grupo de sexo puede tener más del 60% ni menos del 40% de los puestos en cada tramo de cinco nombres.

Con los datos de las listas presentadas recopilados por Europa Press, entre los partidos grandes el PP es el que tiene más mujeres encabezando las listas al Congreso, con un total de 28; mientras que Vox es el que menos, con 13 féminas al féminas al frente de sus candidaturas.

En Podemos hay 27 mujeres encabezando sus listas a la Cámara Baja --no se presenta con listas propias en Cataluña, Canarias, Baleares, Melilla y Comunidad Valenciana--; en el PSOE hay 27; y en Frente Amplio 18, que no se presenta ni en Teruel ni en Ceuta ni en Melilla.

SALF Y FRENTE OBRERO SE PRESENTAN EN TODA ESPAÑA

Además de las cinco grandes formaciones parlamentarias de ámbito nacional (PSOE, PP, Vox, Frente Amplio y Podemos), hay otros partidos que lograron presentar listas en todas las circunscripciones, como Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado 'Alvise Pérez' y Frente Obrero, liderada por Roberto Vaquero.

Por detrás aparece el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), con listas en 45 provincias; el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que ha presentado lista en 36 circunscripciones. A continuación se sitúa Por Un Mundo Más Justo (M+J), que ha logrado firmas para presentarse en una treintena de circunscripciones al Congreso. Además, hasta en 13 provincias se podrá coger la papeleta de 'Escaños en blanco' y en 12 la lista de Falange Española y de las Jons.

ÁLAVA, LA MAYOR COMPETENCIA

La circunscripción con más candidaturas al Congreso es Álava, donde aspiran a concurrir un total de 15 listas y le siguen, con 14, Las Palmas, Madrid y Valencia, mientras que con 13 figuran León, Tarragona, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. Las circunscripciones con menos competencia son Ceuta, Ciudad Real y Melilla, donde sólo se han presentado seis formaciones.

En el Senado, los dos archipiélagos son los que registran un mayor número de candidaturas, pues las islas mayores (Gran Canaria, Tenerife y Mallorca) eligen tres senadores cada una y el resto uno cada una. Así, en Las Palmas hay 16 candidaturas para la Cámara Alta (cuatro en Fuerteventura y Lanzarote y ocho en Gran Canaria) y en Santa Cruz hay 19 (cinco en El Hierro, La Gomera y La Palma y cuatro en Tenerife).

Por su parte en Baleares se han inscrito una decena de listas al Senado: dos en Menorca e Ibiza y tres Mallorca y Formentera. Esta última elige senador por primera vez tras el cambio constitucional aprobado en esta legislatura.

Aparte de las islas, destaca el caso de Valladolid, donde hasta diez formaciones aspiran a obtener asiento en el Senado, y de León, Madrid, Sevilla y Álava, con nueve listas cada una.

Las circunscripciones con menos formaciones al Senado compitiendo por un senador son Alicante, Castellón, Ciudad Real, Ceuta y Melilla, con cuatro listas cada una.

1.090 LISTAS SE PRESENTARON EN 2023

Para las elecciones de 2023 las Juntas Electorales Provinciales registraron un total de 1.090 listas a las Cortes Generales (550 al Congreso y otras 540 al Senado), 186 menos que en 2019. En la criba cayeron 66 candidaturas de formaciones extraparlamentarias por errores, por no cumplir los requisitos y, sobre todo, por no adjuntar los avales necesarios.

En total, 4.892 candidatos competieron el 23 de julio de 2023 por los 350 escaños del Congreso y los 208 del Senado --este año se elige uno más tras el cambio constitucional que facilitó la creación de un senador propio para la isla de Formentera--, lo que supuso una media de diez aspirantes por cada plaza en la Cámara Baja y de 5,5 por cada asiento en el Palacio del Senado.