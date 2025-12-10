El BOE publica el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar en Moncloa

Archivo - Francisco José Salazar, ex secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa - UIMP - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este miércoles el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar durante su etapa en Moncloa, de su cargo como director del departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

En un real decreto a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dispone al cese de Antonio Hernández, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de este 9 de diciembre de 2025.

Se trata de un cese consensuado entre Moncloa y el ahora exmiembro del Gabinete de Sánchez, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, que también han precisado que Hernández, desde que tuvo conocimiento de la situación del exasesor, "entendió que no era sostenible" mantenerse en su cargo.

Desde el Gobierno han defendido que al conocer los hechos se ha actuado "con contundencia, como siempre", después de que mujeres que trabajaban para Salazar denunciaran comportamientos inadecuados de éste en los canales internos de denuncia de Ferraz y Hernández fuera mencionado como presunto "cómplice" y "encubridor" de las conductas del exdirigente socialista.

El que fuera mano derecha de Salazar en Moncloa niega los hechos, pero "entiende que debe apartarse por el bien del Gobierno". Asimismo, renuncia a sus responsabilidades en el PSOE-A, donde formaba parte de la Ejecutiva, según esas mismas fuentes.

Salazar ya fue cesado el pasado 5 de julio como secretario general de Coordinación Institucional, el cargo que ocupaba en Moncloa hasta que fue señalado por presuntamente haber acosado sexualmente a mujeres de su entorno de trabajo, y también se le apartó de sus responsabilidades orgánicas en la dirección del PSOE.