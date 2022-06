Bolaños acusa a Feijóo de mentir y no sentarse nunca a renovar el CGPJ para justificar la nueva reforma

Sostiene que la fórmula elegida por el Gobierno para renovar el TC es "impecable", y refuerza el prestigio de este tribunal

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de mentir y de no sentarse nunca a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al tiempo que ha defendido la reforma que impulsa el Gobierno para que este órgano pueda volver a nombrar magistrados del Tribunal Constitucional.

En declaraciones a los medios a la entrada del acto por el 50 aniversario del 'proceso 1001' contra la cúpula del sindicato CCOO, Bolaños ha defendido que el Gobierno ha optado por devolver esta competencia al TC para poder renovar el TC en plazo y cumplir las obligaciones que marca la Constitución.

Esta misma mañana el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del TC.

A este respecto, Feijóo acusó este mismo viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "romper los puentes" para negociar el CGPJ con la reforma "unilateral" que ha planteado para "controlar" el Tribunal Constitucional y de la que su partido se ha "enterado a través de los medios de comunicación".

"Feijóo no puede dar por rotas unas negociaciones que no se estaban produciendo", ha señalado Bolaños, que le ha pedido que "deje de mentir". Además, le ha acusado de no sentarse a pactar este asunto con el PSOE en los "80 días" que lleva al frente del PP. "Todos los días mareando la perdiz, mil y una excusas", ha afeado.

DICE QUE EL PP DEFENDÍA ESTA VÍA

En esta misma línea, ha admitido que el Gobierno podría haber nombrado los dos magistrados del TC si esperar a los otros dos del CGPJ, aunque esto generaba debate dentro del alto Tribunal y de los expertos, según, ha apuntado.

El pasado 12 de junio caducó el mandato de 4 miembros del TC, que deben renovarse a medias por el Gobierno y el CGPJ. El Ejecutivo viene defendiendo que podía acometer en solitario el recambio de los dos magistrados que le corresponde, pero ha decidido devolverle esta potestad al órgano de gobierno de los jueces para evitar este debate jurídico, según han explicado. Cabe recordar que fue el propio Gobierno quien retiró esta competencia al CGPJ al encontrarse en funciones.

Por tanto, Bolaños ha defendido que han optado por esta fórmula que ha calificado como "impecable", desde el punto de vista legal y que , a su juicio, "refuerza el prestigio del TC" y no genera ningún debate jurídico.

En este sentido, también se ha mostrado sorprendido de que el PP no apoye esta vía porque, según ha asegurado, el PP ha defendido esta misma fórmula elegida por los socialistas tanto en público como en privado.

ESPERA MAYORÍA EN EL CONGRESO

Por otro lado, Bolaños ha asegurado que espera que esta reforma del CGPJ cuente con una mayoría suficiente en el Congreso y lograr así el recambio tanto en el TC como en el CGPJ y ha lanzado un aviso al resto de grupos: "Nadie que esté fuera de ese obstruccionismo del PP puede estar en contra de esta modificación que pretende agilizar la renovación del TC", ha zanjado.

Sobre su socio del Gobierno, Unidas Podemos, ha afirmado que esta reforma ha sido "hablada" con ellos y ha insistido en que espera que todas las fuerzas que pretendan una renovación "cuanto antes" apoyen esta proposición.

Finalmente, al ser preguntado al respecto, ha dado por hecho que habrá acuerdo entre los socios del Ejecutivo sobre las medidas que va a incluir el nuevo paquete anticrisis que el Gobierno ha anunciado que aprobará el próximo sábado en un Consejo de Ministros Extraordinario. Sin embargo, la última reunión entre socios celebrada este jueves, terminó sin un pacto.