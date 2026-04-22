Bolaños acusa al PP de "revolcarse en la xenofobia" con el pacto con Vox en Extremadura y advierte: "Vamos a pararlo"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cargado este miércoles contra el PP por "revolcarse en la xenofobia" con su pacto con Vox en Extremadura, que ha tachado de "inhumano y discriminatorio", y ha avisado a los 'populares' de que el Gobierno acudirá a los tribunales para frenar cualquier medida que sea contraria a la Constitución y al Derecho.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Bolaños ha acusado al PP de haber pasado de decir que no pactaría "nunca" con un partido que no aceptara la violencia de género o que "deshumaniza a los inmigrantes" a asumir la "prioridad nacional" y a que "no se prestarán servicios sanitarios y educativos a los niños de personas que no tengan una situación regular en España".

"¿De verdad le va a decir usted a una madre de un niño que está enfermo y que no tiene papeles que no le van a atender en la sanidad extremeña?; ¿De verdad le va a decir usted que usted va primero y que ese niño enfermo porque sus padres están en situaciones regular no les va a atender la sanidad?. Es absolutamente inhumano, absolutamente inhumano", ha insistido.

Tras ello, el titular de Justicia ha advertido al PP de que el Ejecutivo actuará ante ese acuerdo. "Ya está el Gobierno de España para llevar a los tribunales todo lo que hagan ustedes que sea discriminatorio, contrario a la Constitución y al Derecho. No les vamos a pasar ni media: a los tribunales a pararlo", ha remachado en varios momentos de su intervención.

TELLADO: "USTEDES SON UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ENTRÉGUENSE"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra Bolaños por haber sido, a su juicio, "el fiel servidor del sanchismo" y le ha reprochado la ley de Amnistía, "los apaños del fiscal general del Estado delincuente condenado e inhabilitado", la "campaña" contra los jueces o "el trato de favor" a Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián y "a toda la banda del Peugeot". "Ustedes no son un Gobierno, son una organización criminal, entréguense a la Justicia", ha llegado a afirmar.

También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha aprovechado su pregunta para acusar al ministro de mentir sobre el pacto extremeño y le ha afeado sus "ataques a la Justicia" por el reciente procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imputada por cuatro delitos.

Según ha dicho la parlamentaria 'popular', atacar a un juez por procesar a la mujer de Pedro Sánchez "no es libertad de expresión", sino "una estrategia política perfectamente diseñada por el presidente del Gobierno". "Con esta actitud, señor Bolaños, ¿usted cree que es un digno ministro de Justicia?", le ha preguntado.

Bolaños ha respondido insistiendo en que el acuerdo en Extremadura es "absolutamente discriminatorio" y ha defendido su gestión en Justicia recordando que, cuando llegó al cargo, el Consejo General del Poder Judicial estaba "bloqueado" porque el PP "durante cinco años pisoteó la Constitución" y ahora "funciona bine". Y ha confesado que no veía a Gamarra "revolcándose en el banquete de la xenofobia" tras defender el pacto de su partido con Vox en Extremadura.

"SÁNCHEZ NO ES LA NÉMESIS PACIFISTA DE TRUMP"

En otro momento de la sesión de control, la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha preguntado a Bolaños si China es una dictadura. El ministro le ha contestado que le pregunte a los presidente de Galicia, Alfonso Rueda, que empieza ahora un viaje a ese país asiático, o al de Andalucía, Juanma Moreno Binilla, que estuvo hace poco.

Álvarez de Toledo le ha replicado reprochándole no llamar "dictador" al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que a ellos les llama "racistas y xenófobos". También ha dicho que Sánchez "no es la némesis pacifista" del presidente estadounidense, Donald Trump, y le ha instado a exigir elecciones en Venezuela y a convocarlas en España.

En su turno de réplica, el ministro ha vuelto a cargar contra el pacto del PP y Vox en Extremadura, que ha definido como "clasista", "xenófobo" y "discriminatorio", y ha citado a Amnistía Internacional para sostener que dicho acuerdo "atenta a los derechos humanos". "El problema de nuestra democracia no es que los ultras sean ultras, es que el Partido Popular firma un pacto totalmente inhumano con ellos", ha concluido.

"LA ULTRADERECHITA TRINCONA TRINCANDO ASIENTOS"

A continuación, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha preguntado al ministro de la Presidencia "por qué odian a los españoles" y ha sostenido que el Gobierno ya ha "desistido de convencerles de nada" porque "no tienen nada bueno que ofrecer". Además, ha afirmado que ahora temen perder en las urnas y que lo que buscan "a medio y largo plazo es alterar el censo electoral" con la regularización extraordinaria de inmigrantes.

En su respuesta, Bolaños le ha respondido acusando a Vox de "ejercer la violencia" y ha calificado el pacto extremeño de "absolutamente negativo para los intereses de los ciudadanos".

Ha censurado, entre otras cosas, que ese acuerdo "diga adiós al Pacto Verde", que se vaya a poder construir "en cualquier terreno natural, en cualquier paisaje", que se quite "toda ayuda a los sindicatos" y que no haya "ni una sola política pública" para las mujeres extremeñas. También ha cargado contra el debate sobre la prioridad nacional, asegurando que Vox y el PP se engañaron mutuamente y rematando que la "ultraderechita trincona" está "trincando asientos".

PRIORIDAD NACIONAL FRENTE AL "ABANDONO NACIONAL" DEL GOBIERNO

Millán ha contestado que "los únicos que están sentados en el banquillo del Supremo por trincar" son el exministro de Transportes, Félix Bolaños, y otros exmiembros del PSOE, y ha invitado a Bolaños a llevar al Congreso el acuerdo de Extremadura "a ver donde dice esas hartas de mentiras que usted ha soltado aquí". Además, ha reivindicado el concepto de prioridad nacional frente al de "abandono nacional" que, a su juicio, practica el Gobierno.

El parlamentario de Vox Ignacio Gil Lázaro, por su parte, ha afirmado que el Gobierno se burla "con insolencia y cinismo" de los españoles, ha acusado también a Pedro Sánchez de estar "de corrupción hasta el cuello" y ha defendido que Vox seguirá hablando "claro y alto" en la Cámara para reclamar "prioridad nacional", esto es, "los españoles primero".

En sus respuestas finales, el titular de Justicia ha considerado una "burla" y una "inhumanidad discriminar a personas para que no sean atendidas en la sanidad pública", en una nueva referencia al pacto extremeño, y ha reprochado a la formación de Santiago Abascal que pacte con el PP "bonificar herencias con medio millón de euros" y que llegue acuerdos con un partido "que tiene la corrupción hasta la misma cocina", en referencia al juicio por la trama Kitchen.