Bolaños anuncia 200 nuevas plazas de fiscales dentro de la "macroconvocatoria" que ya incluye 500 para jueces

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece una rueda en el Palacio de Parcent, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado este miércoles la creación de 200 nuevas plazas de fiscales este año que se sumarán a las 500 para jueces y magistrados anunciadas en las últimas semanas, dando lugar a "la mayor macroconvocatoria de la historia".

Así lo ha comunicado este miércoles en una rueda de prensa después de reunirse en la sede del Ministerio de Justicia con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, a quien ha agradecido "su disposición y capacidad de diálogo".

Bolaños ha explicado que la creación de esas plazas son "a petición de la Fiscalía General del Estado" y que el Gobierno las va a aprobar mediante un real decreto.

Y ha incidido en que "es el mayor número de la historia nunca creado antes en toda la historia en un único año", puntualizando que en los últimos 20 años no se llegó a superar la cifra de 100.

El ministro ha subrayado que se trata de "una petición y una reivindicación histórica de la Fiscalía General y de la carrera fiscal" que cree que "va a poner solución a uno de los déficit que tenía la justicia española".

"Una macroconvocatoria con 700 plazas, de las cuales serán 375 para jueces por el turno libre, por oposición; 200 para fiscales también por turno libre, también por oposición, y, en paralelo, irán 125 plazas del cuarto turno para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia", ha resumido.